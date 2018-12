फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल से मिले PM नरेंद्र मोदी, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

भारतीय फिल्म एवं मनोरंजन जगत के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मनोरंजन उद्योग के लिए जीएसटी की दरें कम व एक समान रखने की मांग की। अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगन, फिल्म निर्माता करण जौहर, राकेश रोशन, सेंसर बोर्ड प्रमुख प्रसून जोशी और प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सिद्धार्थ रॉय कपूर मोदी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।

पीआईबी द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल ने मोदी को भारत में मीडिया व मनोरंजन उद्योग में विकास की व्यापक संभावनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की और कहा कि यह क्षेत्र निकट भविष्य में भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।

