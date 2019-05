उर्मिला मातोंडकर को लेकर एक शख्स ने लिखी आपत्तिजनक पोस्ट, पुलिस ने किया मामला दर्ज

सोशल मीडिया पर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 57 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। विश्रामबाग पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट के लिए धनंजय कुदतारकर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वह महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है। विश्रामबाग पुलिस थाना से संबंधी एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि संदिग्ध ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री और यौन प्रेरित टिप्पणी पोस्ट की थी।

#Maharashtra: FIR has been registered against a 57-yr-old man for posting derogatory remarks against Congress leader Urmila Matondkar on social media. FIR registered at Vishram Baugh police station, Pune under section relevant sections of IPC.