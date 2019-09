22 नवंबर को नहीं रिलीज होगी सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख की फिल्म 'मरजावां'

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख अपनी अपकमिंग फिल्म मरजावां के चलते खूब सुर्खियों में हैं। हाल ही में इस फिल्म से सिद्धार्थ-रितेश के लुक को लेकर खुलासा किया था। फिल्म का पोस्टर देखकर फैंस इस फिल्म को लेकर काफी बेताब ही थे कि अचानक से फिल्म की डेट बदल दी गई है। अब फैंस को इस फिल्म को देखने के लिए 8 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा।

आपको बता दें कि आज फिल्म मरजावां का तीसरा पोस्टर सामने आया है। पोस्टर के जरिए मेकर्स ने फिल्म के रिलीज होने की नई डेट का खुलासा किया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म का पोस्ट शेयर करते हुए नई रिलीज डेट की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया- नई रिलीज डेट.... सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेशन देशमुख की फिल्म 8 नवंबर 2019 को रिलीज होगी। फिल्म को मिलप मिलन जवेरी डायरेक्ट कर रहे हैं।

New release date... Sidharth Malhotra and Riteish Deshmukh team up again after the hugely successful #EkVillain... #Marjaavaan to release on 8 Nov 2019... Costars Rakul Preet Singh and Tara Sutaria... Directed by Milap Milan Zaveri. pic.twitter.com/p3JSz4rGc5