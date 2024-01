69th Filmfare Awards 2024: विकी-रणबीर और शाहरुख की फिल्मों का जलवा, कई कैटेगरीज में जीती 'सैम बहादुर'

ऐप पर पढ़ें

69th Filmfare Awards 2024 Full List: सालाना आयोजित होने वाले फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का ऐलान शनिवार को शुरू कर दिया गया। दो दिन तक चलने वाला यह इवेंट गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। शनिवार के बाद रविवार को भी कई कैटेगरीज में अवॉर्ड्स की घोषणा की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी सेलेब्रिटीज का जमावड़ा यहां नजर आया और शनिवार को रेड कार्पेट पर करण जौहर, नुसरत भरूचा, जाह्नवी कपूर, गणेश आचार्य और करिश्मा तन्ना जैसे तमाम सेलेब्रिटीज यहां नजर आए।

विकी, रणबीर, शाहरुख की फिल्मों का रहा जलवा

रेड कार्पेट पर करण जौहर जहां डिजाइनर ब्लैक कोट पैंट में दिखाई पड़े वहीं, जाह्नवी कपूर ने भी ब्लैक आउटफिट ही इस इवेंट में शिरकत करती दिखाई पड़ीं। नुसरत भरूचा ने जहां ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइर आउटफिट कैरी किया वहीं जरीन खान रेड ड्रेस में अटेंशन लेती दिखीं। इवेंट का शनिवार का दिन ज्यादातर तकनीकी कैटेगरी में दिए गए अवॉर्ड्स के नाम रहा और इस लिस्ट में बाजी मारी शाहरुख खान की फिल्म जवान, रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल और विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर ने।

कई कैटेगरीज में जीती विकी कौशल की 'सैम बहादुर'

रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' को बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए अवॉर्ड दिया गया। वहीं बेस्ट एक्शन के लिए बाजी मारी सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने। बेस्ट कॉस्ट्यूम की कैटेगरी में जहां विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर आगे दिखी वहीं बेस्ट साउंड डिजाइन का अवॉर्ड भी इसी फिल्म को मिला। इतना ही नहीं बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन की कैटेगरी में भी सैम बहादुर ने ही बाजी मारी है। रणबीर कपूर की फिल्म बेस्ट साउंड डिजाइन की कैटेगरी में अवॉर्ड मिला है।

What Jhumka के लिए गणेश आचार्य ने मारी बाजी

सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' बेस्ट VFX की कैटेगरी में जीती और विधू विनोद चोपड़ा की फिल्म को फिल्म '12वीं फेल' के लिए बेस्ट एडिटिंग का अवॉर्ड दिया गया। बेस्ट कोरियोग्राफी की कैटेगरी में गणेश आचार्य का कब्जा दिखा और उन्हें What Jhumka सॉन्ग के लिए अवॉर्ड मिला तो वहीं अविनाश अरुण को फिल्म Three of us के लिए बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का अवॉर्ड दिया गया। कुल मिलाकर 10 अवॉर्ड शनिवार को अनाउंस किए गए लेकिन इसके अलावा भी कई कैटेगरीज में अवॉर्ड का ऐलान किया जाना अभी बाकी है।