Filmfare Awards 2022: अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' ने लगा दी फायर, इन सारी कैटेगरीज में जीते अवॉर्ड

67th Filmfare Awards South 2022: बेंगलुरू में 9 अक्टूबर को 67वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ का आयोजन किया गया जिसमें तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों और इनमें काम करने वाले कलाकारों को अलग-अलग कैटेगरीज में सम्मानित किया गया। बता दें कि कोविड-19 पैनडेमिक के चलते 2021 में फिल्मफेयर पुरस्कारों का आयोजन नहीं किया गया था। इस साल आयोजित हुए अवॉर्ड्स में अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने बाजी मार ली है।

फिल्मफेयर में 'पु्ष्पा' ने गाड़े झंडे

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म पुष्पा (Pushpa The Rise) ने झंडे गाड़ दिए हैं। बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमैटोग्राफी, बेस्ट मेल सिंगर, बेस्ट फीमेल सिंगर और बेस्ट फिल्म समेत अल्लू अर्जुन की फिल्म ने कई अवॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। खुद सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बारे में फैंस को बताया है।

पुष्पा नाम सुनकर फ्लॉवर समझे क्या?

अल्लू अर्जुन ने लिखा- आप सभी का शुक्रिया। आभार। अल्लू अर्जुन ने पोस्ट के कैप्शन में इमोजी बनाकर फिल्म का डायलॉग भी लिखा है। फ्लॉवर समझे क्या? फायर है पुष्पा। ढेरों फैंस ने अल्लू अर्जुन की पोस्ट पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। चलिए जानते हैं कि Filmfare Awards 2022 की किस-किस कैटेगरी में और किसे अवॉर्ड मिले हैं।

तमिल फिल्मों की कैटेगरी में दिए गए पुरस्कार

Best Actor in a leading role (Male) - Suriya for Soorarai Pottru

Best Actor in a leading role (Female) - Lijomol Jose for Jai Bhim

Best Film - Jai Bhim

Best Director - Sudha Kongara for Soorarai Pottru

Best Actor in a supporting role (Male) - Pasupathy for Sarpatta Parambarai

Best Actor in a supporting role (Female) - Urvashi for Soorarai Pottru

Best Music Album - GV Prakash Kumar for Soorarai Pottru

Best Playback Singer (Male) - Christin Jos and Govind Vasantha for Aagasam from Soorarai Pottru

Best Playback Singer (Female) - Dhee for Kaattu Payale from Soorarai Pottru

Best Choreography - Dinesh Kumar for Vaathi Coming

Best Cinematography - Niketh Bommirredy for Soorarai Pottru

तेलुगू फिल्मों की कैटेगरी में दिए गए पुरस्कार

Best Actor in a leading role (Male) - Allu Arjun for Pushpa: The Rise

Best Actor in a leading role (Female) - Sai Pallavi for Love Story

Best Film - Pushpa: The Rise

Best Director - Sukumar Bandreddi for Pushpa: The Rise

Best Actor in a supporting role (Male) - Murali Sharma for Ala Vaikunthapurramuloo

Best Actor in a supporting role (Female) - Tabu for Ala Vaikunthapurramuloo

Best Actor - Critics - Nani for Shyam Singha Roy

Best Lyrics - Seetama Sastry for Life of Ram from Jaanu

Best Playback Singer (Male) - Sid Sriram for Srivalli from Pushpa: The Rise

Best Playback Singer (Female) - Indravathi Chauhan for Oo Antava from Pushpa: The Rise

Best Choreography - Sekhar Master for Ramuloo Ramulaa for Ala Vaikunthapurramuloo

Best Cinematography - Miroslaw Kuba Brozek for Pushpa: The Rise

Best Debut Male - Panja Vaisshnav Tej for Uppena

Best Debut Female - Krithi Shetty for Uppena

Lifetime Achievement Award - Allu Aravind

कन्नड़ फिल्मों को दिए गए पुरस्कार

Best Actor in a leading role (Male) - Dhananjay for Badava Rascal

Best Actor in a leading role (Female) - Yagna Shetty for ACT 1978

Best Film - ACT 1978

Best Director - Raj B Shetty for Garuda Gamana Vrishabha Vahana

Best Actor in a supporting role (Male) - B Suresh for ACT 1978

Best Actor in a supporting role (Female) - Umashree for Rathnan Prapancha

Best Music Album - Vasuki Vaibhav for Badava Rascal

Best Lyrics - Jayanth Kaikini for Teladu Mugile from ACT 1978

Best Playback Singer (Male) - Raghu Dixit for Maley Maley Maleye from Ninna Sanihake

Best Playback Singer (Female) - Anuradha Bhat for Dheera Sammohagaara from Bicchugatti

Best Choreography - Jai Master for Feel The Power from Yuvarathnaa

Lifetime Achievement Award - Allu Aravind

मलयालम फिल्मों को दिए गए पुरस्कार

Best Actor in a leading role (Male) - Biju Menon for Ayyappanum Koshiyum

Best Actor in a leading role (Female) - Nimisha Sajayan for The Great Indian Kitchen

Best Film - Ayyappanum Koshiyum

Best Director - Senna Hegde for Thinkalazhcha Nishchayam

Best Actor in a supporting role (Male) - Joju George for Nayattu

Best Actor in a supporting role (Female) - Gowri Nandha for Ayyappanum Koshiyum

Best Music Album - M Jayachandran for Sufiyum Sujatayum

Best Lyrics - Rafeeq Ahmed for Ariyathariyathe for Ayyappanum Koshiyum

Best Playback Singer (Male) - Shahabaz Aman for Akashamayavale from Vellam

Best Playback Singer (Female) - KS Chithra for Theerame from Malik

कब और कहां देश सकते हैं अवॉर्ड सेरिमनी?

फिल्मफेयर अवॉर्ड साउथ की सेरिमनी का प्रसारण जी तेलुगू और कन्नड़ पर 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से किया जाएगा। इस शो का मलयालम और तेलुगू वर्जन जी तेलुगू और जी केरलम पर 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से प्रसारित किया जाएगा।