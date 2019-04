लोकसभा चुनाव के कारण पोस्टपोन हुआ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा

लोकसभा चुनावों के बाद ही 66वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल अप्रैल के महीने में फेमस फिल्म निर्माताओं और फिल्मी हस्तियों से मिलकर एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जूरी द्वारा किया जाता है। चुनावों के चलते इस साल इसे आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रचार शाखा, पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की वेबसाइट पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। हर साल अप्रैल के महीने में विजेताओं के नामों की घोषणा की जाती है, लेकिन इस बार 17वें लोकसभा चुनाव और चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के कारण इसे इस बार थोड़ा आगे सरका दिया गया है। बयान में कहा गया है, 'चूंकि आचार संहिता लागू है, इसलिए यह तय किया गया है कि पुरस्कारों की घोषणा चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाए।'

