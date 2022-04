Lock Upp: 'इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तुषार कपूर ही हैं मेरे सबसे बड़े समर्थक', कंगना रनौत का बड़ा खुलासा

ओटीटी पर प्रसारित होने वाला रियलिटी शो लॉक अप इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। शो के 300 मिलियन व्यूज पूरे हो चुके हैं। इस दौरान शो में एकता कपूर और तुषार कपूर ने एंट्री की और खूब धमाल मचाया।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Shubhangi Gupta Sun, 17 Apr 2022 11:43 AM

