30 Years Of Akshay Kumar: 'खिलाड़ी कुमार' ने इंडस्ट्री में 30 साल किए पूरे, यश राज फिल्म्स ने कुछ इस तरह मनाया जश्न

बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर एक्टर अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में 30 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास दिन पर YRF ने उनकी अपकमिंग फिल्म 'पृथ्वीराज' का पोस्टर शेयर कर जश्न मनाया है।

इस खबर को सुनें