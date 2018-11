Box office collection: अक्षय-रजनीकांत की फिल्म 2.0 ने की Opening Day पर की रिकॉर्डतोड़ कमाई

रजनीकांत (Rajinikanth) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मुख्य भूमिकाओं से सजी 2.0 गुरुवार को रिलीज हो गई। इसका निर्देशन एस. शंकर ने किया है। करीबन 514 करोड़ के बजट में बनी 2.0, भारतीय बाजार में बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर धमाल मचा दिया है। फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। जहां उत्तर भारत में अक्षय कुमार का क्रेज देखा जा रहा है। तो दक्षिण भारत में रजनीकांत के लिए दर्शक क्रेजी हो चुके हैं। 600 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी काफी फायदा मिल रहा है।

ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन 100 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसके साथ ही यह फिल्म भारत में "ठग्स आॉफ हिंदोस्तान" के पहले दिन के कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मालूम हो कि भारत में पहले दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड अमिताभ बच्चन और आमिर खान की फिल्म के नाम है। फिल्म क्रिटिक रमेश बाला के मुताबिक फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक अनोखा रिकॉर्ड बना लिया। ये रिकॉर्ड एडवांस बुकिंग के दौरान का है। 2.0 के 1.2 मिलियन टिकिट बिके हैं।

In AP/TG, #2Point0 has taken an opening of 18.5 Crs Gross on Day 1..

At the #Karnataka Box office, #2Point0 has grossed an early estimate of 8.25 Crs for Day 1..



Actuals may be higher..



A non-festival weekday opening..