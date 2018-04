DJ Avicii का 28 साल की उम्र में निधन, शोक में डूबा परिवार

स्वीडन के मशहूर डीजे एविसी (टिम बर्लिंग) का कल देर रात निधन हो गया। एविसी 28 साल के थे। स्वीडिश संगीतकार एविसी का वास्तविक नाम टिम बर्लिंग था। उनका निधन ओमान में मस्कट में हुआ। उनके निधन से हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और एविसी के परिवार में दुख की लहर है।

स्वीडन में जन्मे टिम को दो एमटीवी म्यूजिक अवॉर्ड के अलावा दो बिलबोर्ड म्यूजिक अवॉर्ड और दो ग्रैमी नॉमिनेशन हासिल किया था। दो दिन पहले ही उनके एल्बम को बिलबोर्ड म्यूजिक अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था।

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x