अक्षय कुमार पहुंचे चंडीगढ़, गुरु ग्रंथ साहिब अपमान मामले में आज होगी पूछताछ

श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान और उसके बाद हुई हिंसा के मामले में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सामने पेशी के लिए चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। पंजाब सरकार ने फरीदकोट में धार्मिक ग्रंथों के अपमान बाद साल 2015 में बहबल कलां और कोटकपुरा में हुई पुलिस गोलीकांड की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। अक्षय कुमार के अलावा पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को भी इसी मामले में SIT ने बुलाया था।

Bargari sacrilege case: Actor Akshay Kumar arrives to appear before the Special Investigation Team(SIT) in Chandigarh. pic.twitter.com/ycBywkkwUN