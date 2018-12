2.0 (Hindi) Box Office Collection: फिल्म ने पार किया 150 करोड़ का आंकड़ा

रजनीकांत (Rajinikanth) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर फिल्म 2.0 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 9 दिन के अंदर 154 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म ने दूसरे हफ्ते के पहले शुक्रवार को 5 करोड़ 85 लाख रुपए का बिजनेस किया। वहीं शनिवार को 9 करोड़ 15 लाख रुपये का बिजनेस किया।

फिल्म की कमाई के आंकड़े ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए। तकरीबन 600 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह फिल्म भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। भारतीय सिनेमा द्वारा बनाई गई यह पहली फिल्म है जिसे 3डी में शूट किया गया है। अब तक फिल्मों को पहले शूट किया जाता था और बाद में इन्हें 3डी में कनवर्ट किया जाता था।

#2Point0 picks up speed again... Growth on second Sat [vis-à-vis second Fri]: 56.41%... Should score on second Sun too... [Week 2] Fri 5.85 cr, Sat 9.15 cr. Total: ₹ 154.75 cr. India biz. Note: HINDI version.