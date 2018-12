2.0 Box Office: अक्षय-रजनीकांत की फिल्म ने की बंपर कमाई, 4 दिन में कमाए 364 करोड़ से ज्यादा

रजनीकांत (Rajinikanth) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म '2.0' ने रिलीज के चौथे दिन ही बंपर कमाई कर ली है। पहले दिन ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली इस फिल्म महज चार दिनों के अंदर ही दुनियाभर में 364 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। इसके साथ ही इस फिल्म ने कई हॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

हॉलीवुड फिल्मों को छोड़ा पीछे...

इस फिल्म ने 'फैंटास्टिक बीस्ट', 'राल्फ ब्रेक्स द इन्टरनेट', 'द ग्रिंच' और 'वेनम' जैसी सुपरडुपर हिट हॉलीवुड मूवीज को भी पीछे छोड़ दिया है और कमाई के मामले में नंबर वन बन गई है। जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी इंडियन फिल्म ने ऐसा कमाल नहीं दिखाया है।

#2Point0 in Hindi had a very good Saturday.. Early Estimates for All-India Nett for Day 3 is ₹ 25 Crs..



This is better than Day 1 by nearly ₹ 5 Crs..