2.0 Box Office Collection: दूसरे दिन भी कायम रहा रजनीकांत-अक्षय का जलवा, कमाए इतने करोड़

रजनीकांत (Rajinikanth) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म '2.0' का जलवा दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर कायम रहा। फिल्म के हिंदी वर्जन ने दूसरे दिन करीब 19 करोड़ रु. की कमाई की है। इससे पहले ओपनिंग डे पर फिल्म ने करीब 20.25 करोड़ रु. का बिजनेस किया था। इस तरह हिंदी भाषा में ये फिल्म अब तक टोटल 39.25 करोड़ रु. की कमाई कर ली है। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है।

