2.0 Box Office Collection: रजनीकांत का जादू बरकरार, अब तक कमाए इतने करोड़

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 2.0 लोगों को बेहद पसंद आ रही है। रजनीकांत-अक्षय कुमार की यह जोड़ी दर्शकों को पहली बार देखने को मिली है। '2.0' फिल्म ने दूसरे हफ्ते के वीकेंड पर शानदार कमाई करते हुए वर्ल्डवाइड करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

फिल्म के हिंदी वर्जन ने 9 दिन के अंदर 154 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म ने दूसरे हफ्ते के पहले शुक्रवार को 5 करोड़ 85 लाख रुपए का बिजनेस किया। वहीं शनिवार को 9 करोड़ 15 लाख रुपये का बिजनेस किया।

#2Point0 put up a super-strong total in Weekend 2... Growth on second Sat [56.41%] and second Sun [31.15%] help put up an impressive total... [Week 2] Fri 5.85 cr, Sat 9.15 cr, Sun 12 cr. Total: ₹ 166.75 cr. India biz. Note: HINDI version.