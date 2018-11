2.0: पहले ही दिन 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई रजनीकांत-अक्षय की फिल्म

सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth)और अक्षय कुमार(Akshay kumar) की फिल्म '2.0' गुरुवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हैं और फिल्म की कमाई की बात करें तो फिल्म ने धमाल मचा दिया है। दरअसल, फिल्म ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने वर्लड वाइड 100 करोड़ की कमाई कर ली है।

बता दें कि पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की कमाई करने वाली लिस्ट में ये फिल्म दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर बाहुबली 2 है।

#2Point0 has grossed more than ₹ 100 Crs at the WW Box Office on Day 1..#Superstar @rajinikanth and @akshaykumar 's Highest Opener till date..



All-time No.2 Opening for an Indian Movie behind #Baahubali2