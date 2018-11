Box office पर 2.0 का तूफान, अक्षय के साथ मिलकर रजनीकांत ने तोड़ा अपनी ही फिल्मों का रिकॉर्ड

रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म '2.0' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है। ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और जल्दी ही रजनीकांत के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी। जी हां, फिल्म ने पहले दिन ही चेन्नई में 2.64 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। इसी के साथ ये रजनीकांत के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। इतना ही नहीं इस फिल्म ने रजनीकांत की पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए है।

2.0 ने तोड़े रजनीकांत की इन फिल्मों के रिकॉर्ड...

चेन्नई के जाने-माने फिल्म जर्नलिस्ट कौशिक एलएम ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म '2.0' ने पहले दिन चेन्नई में धमाकेदार शुरूआत की है और 'कबाली' 'काला', 'मर्सेल' और 'सरकार' को पछाड़ दिया है। कौशिक ने अपने ट्वीट में बताया है कि जहां '2.0' ने पहले दिन '2.64' करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं 'सरकार', 'काला' और 'मर्सेल' ने अपने पहले दिन क्रमश 2.37 करोड़ रुपये, 1.76 करोड़ रुपये और 1.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

Be it #Kabali (1.12 CR), #Kaala (1.76 CR) or #2Point0 (2.64 CR) now, #SuperstarRajinikanth has rewritten the existing Chennai city opening day gross record unfailingly and set a new benchmark👌👌



PS - 2.64 includes the extra 3D glass charge, which is a part of the overall gross!