फिल्म 2.0 : रजनीकांत को पर्दे पर देखते ही बेकाबू हुए फैंस, BOX OFFICE पर किया धमाल

रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 वर्ल्डवाइड रिलीज हो चुकी है। फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। जहां उत्तर भारत में अक्षय कुमार का क्रेज देखा जा रहा है।भारत में रजनीकांत के लिए दर्शक क्रेजी हो चुके हैं। गुरुवार को रिलीज हुई फिल्म ‘2.0’ देखने के लिए प्रशंसक तड़के 3.30 बजे ही एकत्र हो गए और सुपरस्टार के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। कुछ प्रशंसकों ने अपने ऊपर फिल्म का नाम पेंट कर लिया, कुछ ढोल-नगाड़े के साथ फिल्म देखने पहुंचे।

नवी मुंबई और विरार जैसे दूर के क्षेत्रों से आए प्रशंसकों ने पर्दे पर अपने थलैवर को देखने से पहले आरती उतारी। वहीं, कुछ फैंस बड़े ही प्यार से नाचते गाते हुए सिनेमाघर में फिल्म देखने गए। फिल्म ‘2.0’ रजनीकांत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है।

पहले दिन का शो देखने के लिए फैंस ढोल-नगाड़े के साथ पहुंचे। फैंस ने आईमैक्स वडाला में रजनीकांत के प्रशंसकों ने एक रथयात्रा निकाली। बता दें कि फिल्म को दक्षिण में 90 प्रतिशत तक ऑक्यूपेंसी मिली है। जबकि दिल्ली- मुंबई समेत बाकी शहरों में 45 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी देखी गई है।

