11 साल के सनी पवार ने किया देश का नाम रौशन, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में मिला बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवॉर्ड

मुंबई के 11 साल के सनी पवार को 19वें न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सनी को फिल्म चिप्पा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। बता दें कि साल 2003 में सनी ने लॉयन के साथ ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक गार्थ डेविस के साथ काम किया था।

पुरस्कार जीतने के बाद सनी ने एएनआई से बात करते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं। ये सब मेरे पेरेट्स की वजह से हुआ है। मैं सुपरस्टार रजनीकांत जैसा बड़ा एक्टर बनना चाहता हूं और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता हूं। मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में साथ काम करना चाहता हूं।

