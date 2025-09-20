जहीर इकबाल संग इंटरफेथ मैरिज पर सोनाक्षी सिन्हा बोलीं- धर्म एक ऐसी चीज हैं जो हमारे बीच...

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने इंटरफेथ मैरिज की थी। दोनों ने रजिस्टर मैरिज की थी। अब सोनाक्षी ने बताया कि क्या शादी के बाद दोनों के बीच धर्म को लेकर डिफ्रेंस आता है।

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने पिछले साल शादी की थी। 8 साल के लंबे रिलेशन के बाद दोनों ने शादी की। दोनों की शादी काफी चर्चा में रही थी क्योंकि दोनों के अलग-अलग धर्म थे। अब सोनाक्षी से पूछा गया कि क्या कभी धर्म दोनों के रिलेशनशिप के बीच आया है तो जानें एक्ट्रेस ने क्या कहा। सोनाक्षी ने कहा कि कुछ ऐसे रिवाज हैं जो उनके परिवार वाले फॉलो करते हैं और कुछ रिवाज हैं जो सोनाक्षी के परिवार वाले फॉलो करते हैं और जहीर के परिवार वाले उनकी रिस्पेक्ट करते हैं।

दोनों परिवार को लेकर बोलीं सोनाक्षी ने सोनल कालरा से द राइट एंगल से बात करते हुए कहा, ‘हम दोनों के परिवार वाले अलग-अलग कस्टम फॉलो करते हैं। कुछ कस्टम हैं जो मेरे और मेरे परिवार वाले फॉलो करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहीं कुछ उनके कस्टम हैं जो वो फॉलो करते हैं और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं।’

धर्म नहीं आता हमारे बीच सोनाक्षी ने आगे कहा, ‘धर्म एक ऐसी चीज है जो कभी हमारे बीच नहीं आएगा। इसको लेकर सवाल ही नहीं, ना कोई लड़ाई ना को चिंता। मुझे लगता है यही सबसे खूबसूरत चीज है। हमारी ताकत ही रिस्पेक्ट है।’

जहीर को मिलता है पूरा दामाद वाला ट्रीटमेंट सोनाक्षी ने यह भी बताया कि कैसे उनके पैरेंट्स शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा दिल से जहीर और उनके परिवार की रिस्पेक्ट करते हैं। सोनाक्षी ने कहा, वह 100 प्रतिशत दमाद हैं। जब जहीर घर आते हैं तो पूरा परिवार उनके आगे-पीछे घूमता है। बोलते हैं जहीर आ रहे हैं, दामाद जी आ रहे हैं। मेरी मां पूछती रहती हैं क्या खाएगा और मेरे पापा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब मैं कमरे में आती हूं तो दोनों बात करते रहते हैं और मैं अकेले बैठी रहती हूं।