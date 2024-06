Shraddha Kapoor को दिल दे बैठा फैन, किया प्रपोज, एक्ट्रेस ने दिया जवाब

श्रद्धा ने दिया मजेदार जवाब

फैन ने कमेंट सेक्शन में श्रद्धा कपूर को मजेदार अंदाज में प्रपोज किया। फैन ने लिखा- “Jesus can turn water into wine. I want to turn you into mine।” श्रद्धा कपूर ने भी इस फैन को उनके ही अंदाज में रिप्लाई किया। श्रद्धा ने फैन को कमेंट में मेंशन करते हुए लिखा- for this line, you need to pay fine। श्रद्धा कपूर ने अपने और फैंस को भी रिप्लाई किया है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा- "तूझे देखा तो ये जाना सनम।" इसपर श्रद्धा कपूर ने रिप्लाई किया- "प्यार होता है दीवाना सनम।"