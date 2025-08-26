शहबाज बदेशा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो, कहा- ये मेरा ही सीक्रेट रूम है

Bigg Boss 19 Shehbaz Badesha: शहबाज बदेशा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर यह साफ किया है कि वह अपने घर पर हैं। वह ‘बिग बॉस 19’ के सीक्रेट रूम में नहीं हैं।

शहबाज बदेशा ‘बिग बॉस 19’ के सीक्रेट रूम में नहीं हैं। ये बात उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर साफ की है। दरअसल, इंस्टाग्राम और X पर शहबाज बदेशा की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वह ‘बिग बॉस 19’ के सीक्रेट रूम में बैठे नजर आ रहे हैं। ऐसे में अफवाहें उड़ीं कि वह बहुत जल्द घर में दाखिल होने वाले हैं।

क्या बोले शहबाज? शहबाज ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा, "मैं सीक्रेट रूम में नहीं हूं, ये (अपना घर) मेरा सीक्रेट रूम है। जब भी मौका मिलेगा, घर के अंदर जरूर जाऊंगा और आपका मनोरंजन करूंगा।" साथ ही उन्होंने अपने समर्थन में वोट देने वाले फैन्स का धन्यवाद किया और कहा कि उनके लिए हर वोट लाख के बराबर है।

ट्रोल्स काे दिया करारा जवाब कई लोगों ने उन्हें ये कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि वह अपनी बहन शहनाज गिल की वजह से मशहूर हुए हैं। इस पर शहबाज ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्हें अपनी बहन शहनाज गिल की वजह से पहचान मिली है। उन्होंने कहा, ‘मुझे गर्व है कि मैं अपनी बहन की वजह से बना हूं। आप भी बनो। बहन मेरा खून है और मुझे उनपर बहुत गर्व महसूस होता है और हमेशा उनकी ही वजह से रहूंगा।’