Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़shahid kapoor film o Romeo teaser x reaction, users says aag laga degi movie
शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो की कास्ट देख हैरान हुए यूजर्स, बोले-बॉक्स ऑफिस पर आग लगने वाली है

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो की कास्ट देख हैरान हुए यूजर्स, बोले-बॉक्स ऑफिस पर आग लगने वाली है

संक्षेप:

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का टीजर देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं। यूजर्स ने अपना रिएक्शन देते हुए फिल्म की जबरदस्त कास्ट की तारीफ की है। दिशा पाटनी, तमन्ना भाटिया, तृप्ति डिमरी, विक्रांत मैसी को एक साथ स्क्रीन पर देखने का इंतजार हो रहा है।

Jan 10, 2026 02:34 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
शाहिद कपूर और विशाल भरद्वाज की जोड़ी ने पहले कमीने, हैदर जैसी शानदार फिल्में दी हैं। अब उए जोड़ी एक बार फिर एक धांसू फिल्म ओ रोमियो ले आई है। आज फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है जिसे देखने के बाद आप बस फिल्म रिलीज होने का इंतजार करेंगे। डेढ़ मिनट से ज्यादा के इस टीजर में फिल्म की धांसू कास्ट को दिखाया गया है। इस डेढ़ मिनट का हर एक सीन बहुत खास लगता है। टीजर सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यूजर्स ने अपना रिएक्शन भी दर्ज कर दिया है। फिल्म की कास्ट देखने के बाद कुछ यूजर्स ने इस फिल्म को शानदार बता दिया है।

ओ रोमियो की कास्ट ने फैंस को किया हैरान

फिल्म देवा के बाद शाहिद कपूर एक बार फिर से एक्शन मूड में आ गए हैं। विशाल भारद्वाज के साथ उनकी फिल्म ओ रोमियो की पहली झलक ने इंतजार बढ़ा दिया है। टीजर की शुरुआत में शाहिद के किरदार को बंदूक के साथ एंट्री लेते देखा जा सकता है। टैटू वाली बॉडी और काऊ हैट के साथ कूल लुक में नजर आ रहे हैं। अगले सीन में दिशा पाटनी, विक्रांत मैसी, अविनाश तिवारी का धांसू लुक, फरीदा जलाल, तृप्ति डिमरी और तमन्ना भाटिया जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। नाना पाटेकर की एक झलक ने बता दिया है कि उनका किरदार जबरदस्त होने वाला है। अब फिल्म की कास्ट और टीजर पर X यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है।

यूजर्स रिएक्शन

एक यूजर ने लिखा, 'क्या अलग टीजर है। मुझे पसंद आया। शाहिद अपने अवतार में वापस आ गया है।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'शानदार कास्ट, मजा आने वाला है', एक और यूजर ने लिखा, 'विशाल भारद्वाज और शाहिद की जोड़ी आग लगा देगी', एक अन्य यूजर ने लिखा, 'जबरदस्त कास्ट के अलावा मुझे लगता है इसका म्यूजिक भी एपिक होने वाला है। अरिजीत की आवाज कुछ अलग लाने वाली है।'

विशाल भारद्वाज की फिल्म

बता दें, विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन बनी फिल्म रोमियो वैलेंटाइन डे के मौके यानी 13 फरवरी 2026 को रिलीज हो रही है। फिल्म की जबरदस्त कास्ट और एक्शन सीक्वेंस अभी से फैंस को पसंद आ रहे हैं। अब देखना मजेदार होगा कि शाहिद की ओ रोमियो रणवीर सिंह की धुरंधर को किसी मामले में पीछे छोड़ पाएगी या नहीं।

