फराह खान के कुक दिलीप का वीडियो हुआ वायरल, शाहरुख खान ने किया रिएक्ट, लिखा- माफी मांगी चाहिए

फराह खान के कुक दिलीप ने आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के गाने ‘बदली सी हवा है’ पर डांस किया है। उनके डांस पर शाहरुख खान ने रिएक्ट किया है।

शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से फैंस का दिल जीत लिया है। फरा खान द्वारा शेयर किए गए एक वायरल वीडियो में उनके कुक दिलीप को आर्यन खान की वेब सीरीज़ "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" के पहले गाने "बदली सी हवा है" पर अनोखे और फनी अंदाज में डांस करते देखा गया। इस वीडियो में दिलीप के कॉन्फिडेंस और स्टाइल ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा।

फरा खान ने इस वीडियो में शाहरुख, गौरी और आर्यन खान को टैग कर माफ़ी मांगते हुए लिखा— “मेरा दिलीप गाने में इतना खो गया कि खुद को रोक नहीं पाया, गाना है ही इतना अच्छा।” इस पोस्ट को देखते ही शाहरुख खान ने अपने शानदार हाजिरजवाबी से जवाब देते हुए लिखा, “आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि 30 सालों में आपने मुझे कभी भी दिलीप जैसे शानदार डांस स्टेप्स नहीं दिए! फिर भी प्यार है तुमसे।” इसी पोस्ट पर करण जौहर ने भी फनी अंदाज में कमेंट किया— “मैं दिलीप के मूव्स का फैन हो गया हूं! मुझे उसके साथ डांस ऑफ करना है।”