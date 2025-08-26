Shah Rukh Khan reacted to Farah Khan cook Dilip dancing video on Aryan Khan the bads of bollywood Badli Si Hawa Hai फराह खान के कुक दिलीप का वीडियो हुआ वायरल, शाहरुख खान ने किया रिएक्ट, लिखा- माफी मांगी चाहिए, Entertainment Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Shah Rukh Khan reacted to Farah Khan cook Dilip dancing video on Aryan Khan the bads of bollywood Badli Si Hawa Hai

फराह खान के कुक दिलीप का वीडियो हुआ वायरल, शाहरुख खान ने किया रिएक्ट, लिखा- माफी मांगी चाहिए

फराह खान के कुक दिलीप ने आर्यन खान की सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के गाने ‘बदली सी हवा है’ पर डांस किया है। उनके डांस पर शाहरुख खान ने रिएक्ट किया है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 05:10 PM
share Share
Follow Us on
फराह खान के कुक दिलीप का वीडियो हुआ वायरल, शाहरुख खान ने किया रिएक्ट, लिखा- माफी मांगी चाहिए

शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से फैंस का दिल जीत लिया है। फरा खान द्वारा शेयर किए गए एक वायरल वीडियो में उनके कुक दिलीप को आर्यन खान की वेब सीरीज़ "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" के पहले गाने "बदली सी हवा है" पर अनोखे और फनी अंदाज में डांस करते देखा गया। इस वीडियो में दिलीप के कॉन्फिडेंस और स्टाइल ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा।

फरा खान ने इस वीडियो में शाहरुख, गौरी और आर्यन खान को टैग कर माफ़ी मांगते हुए लिखा— “मेरा दिलीप गाने में इतना खो गया कि खुद को रोक नहीं पाया, गाना है ही इतना अच्छा।” इस पोस्ट को देखते ही शाहरुख खान ने अपने शानदार हाजिरजवाबी से जवाब देते हुए लिखा, “आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि 30 सालों में आपने मुझे कभी भी दिलीप जैसे शानदार डांस स्टेप्स नहीं दिए! फिर भी प्यार है तुमसे।” इसी पोस्ट पर करण जौहर ने भी फनी अंदाज में कमेंट किया— “मैं दिलीप के मूव्स का फैन हो गया हूं! मुझे उसके साथ डांस ऑफ करना है।”

'बदली सी हवा है' आर्यन खान के निर्देशन में बना पहला गाना है, जिसमें लक्षय, सहर बंबा और राघव जुयाल नजर आ रहे हैं। इसके म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंदर हैं और अरिजीत सिंह, अमीरा गिल ने इसे गाया है। गाने और सीरीज़ दोनों को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, वहीं फरा के कुक दिलीप की ये वायरल क्लिप सीरीज़ के प्रमोशन में चार चांद लगा रही है। आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" 18 सितंबर को रिलीज होगी।

Shahrukh Khan farah khan
लेटेस्ट Hindi News, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।