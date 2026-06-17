छैया-छैया मजबूरी में चलती ट्रेन पर करना पड़ा था शूट, बिना किसी हार्नेस के शाहरुख ने किया था डांस
शाहरुख खान का छैया छैया इंडियन सिनेमा के सबसे आइकॉनिक गानों में से एक है। इस गाने का शूट चलती ट्रेन पर हुआ था। पर क्या आप जानते हैं कि इस गाने को मजबूरी में चलती ट्रेन पर शूट करना पड़ा था?
जब भी शाहरुख खान के आइकॉनिक फिल्मों या गानों की बात होती है, तब दिल से और इसी फिल्म के गाने छैया छैया की बात जरूर होती है। शाहरुख खान का गाना छैया छैया कई मायनों में बहुत खास है। इस गाने को इसके लिरिक्स, इसके म्यूजिक और इसका डांस खास बनाता है। शाहरुख खान का ये गाना चलती ट्रेन पर शूट किया गया था। पर क्या आप जानते हैं, पहले ये गाना चलती ट्रेन पर शूट नहीं होना था?
पहले चलती ट्रेन पर शूट नहीं होना था ये गाना
जी हां, शाहरुख खान का ये गाना पहले चलती ट्रेन पर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर शूट होना था। फराह खान ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि मणिरत्नम पहले इस गाने को रेलवे स्टेशन पर शूट करने वाले थे। पर रेलवे स्टेशन पर पांच दिन की शूटिंग के लिए परमिशन नहीं मिली। दरअसल, अगर 5 दिन की परमीशन दी जाती, तो रेलवे स्टेशन 5 दिनों के लिए ब्लॉक हो जाता।
गाने को कोरियोग्राफ करने को लेकर उत्साहित थीं फराह खान
परमिशन नहीं मिलने के बाद मणिरत्नम को गाने को ट्रेन पर शूट करने का आइडिया आया। उन्होंने फराह खान से पूछा कि क्या वो चलती ट्रेन पर गाना शूट करवा पाएंगी। फराह खान ने कहा कि वो ये बात सुनते ही उत्साहित हो गईं और उन्होंने तुरंत हां कर दिया।
बिना हार्नेस के शाहरुख खान ने शूट किया गाना
फराह ने बताया कि उन लोगों ने ट्रेन पर कभी गाने की प्रैक्टिस नहीं की थी। 7 बजे की शिफ्ट में 7 बजे ट्रेन आती थी और हम लोग उसपर चढ़ जाते थे, फिर बस शुरू हो जाते थे। शाहरुख खान की तारीफ करते हुए फराह खान ने कहा था कि शाहरुख खान बिना किसी हार्नेस के उस गाने में डांस कर रहे थे। वो कभी इंजन पर जा रहे थे, वो ट्रेन के अलग-अलग कोने पर डांस कर रहे थे। कोई हार्नेस नहीं था और नीचे दोनों तरफ खाई थी।
मलाइका ने पहले गाना शूट करने से कर दिया था मना
छैया छैया मलाइका अरोड़ा का डेब्यू प्रोजेक्ट था। उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ये नहीं बताया गया था कि गाने को चलती ट्रेन पर शूट किया जाना है। उन्हें जब ये बात पता चली तो उन्होंने पहले ये गाना शूट करने से मना कर दिया था। गाने के लिए हां करने से पहले मलाइका अरोड़ा ने 24 घंटे का समय लिया था।
छैया छैया गाने के बारे में
छैया छैया की बात करें तो इस गाने को कवि और गीतकार गुलजार ने लिखा है। वहीं, गाने को आवाज दी है सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी ने। इस गाने का म्यूजिक तैयार किया है एआर रहमान ने। ये गाना साल 1998 में आई फिल्म दिल से का गाना है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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