व्हिस्की ब्रांड के बाद अब इस बिजनेस से पैसे छापेंगे संजय दत्त, किया नए बिजनेस का ऐलान

एक शानदार एक्टर होने के साथ-साथ संजय दत्त बिजनेस की दुनिया से भी पैसे कमाते हैं। उनकी व्हिस्की ब्रांड काफी लोकप्रिय है। अब व्हिस्की ब्रांड के बाद संजय दत्त ने रेस्तरां के बिजनेस की भी शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपने पहले रेस्तरां का ऐलान किया है।

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त का नाम इंडस्ट्री के शानदार एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। फिल्मों के साथ-साथ संजय दत्त बिजनेस से भी पैसा कमाते हैं। उनका व्हिस्की ब्रांड ग्लेनवॉक एक लोकप्रीय ब्रांड है। अब व्हिस्की ब्रांड के बाद संजय दत्त ने अपने नए रेस्तरां का ऐलान किया है। उन्होंने मुंबई में अपना पहला रेस्तरां खोला है। इसकी एक वीडियो भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की है।

संजय दत्त ने खोला पहला रेस्तरां संजय दत्त ने रेस्तरां का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा- "मैंने दुनियाभर में खाना खाया है। अब मेरी बारी है उसे प्लेट करने की। अनेक में से पहला, वेलकम तो सोलेयर मुंबई।" संजय दत्त के इस रेस्तरां का नाम सोलेयर है। ये रेस्तरां मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में स्थित है।

संजय दत्त ने शेयर किया वीडियो संजय दत्त ने जो वीडियो शेयर किया उसमें रेस्तरां का थीम और खाने की कुछ झलकियां देखने को मिली हैं। वीडियो से साफ समझ आ रहा है संजय दत्त का ये रेस्तरां लग्जरी डाइनिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इस वीडियो में बेहतरीन ड्रिंक्स और खाने की तस्वीरें नजर आई हैं।