संजय दत्त की बेटी त्रिशाला ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा- परिवार की इमेज बचाने से…

संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त का सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने इस पोस्ट में लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने का हक है।

संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने फैमिली और मेंटल हेल्थ को लेकर अपनी बात रखी है। त्रिशाला का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति परिवार का हिस्सा है तो भी उसे आपको अपमानित करने, गुमराह करने या दोषी ठहराने का हक नहीं मिलता है।

त्रिशाला की पूरी पोस्ट त्रिशाला ने अपनी पोस्ट में लिखा है, “आपका जिससे खून का रिश्ता है, जरूरी नहीं कि वह आपकी जिंदगी में रहने का हकदार हो। कभी-कभी हमें नजरअंदाज करने वाले और बेवजह टोकने वाले लोग भी ‘परिवार’ का हिस्सा होते हैं। आपको अपने सुकून की रक्षा करने का हक है। आप उनसे कम बात करने या बात बंद करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। आप अपनी मेंटल हेल्थ को परिवार की इमेज बचाने से ऊपर रख सकते हैं।”

बाप-बेटी के रिश्ते पर फिर उठे सवाल त्रिशाला ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया और न ही किसी को टैग किया है, लेकिन उनके पोस्ट ने उनके और पिता संजय दत्त के रिश्तों को लेकर चर्चाओं को हवा दे दी है। याद दिला दें, करीब 15 दिन पहले संजय ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं।