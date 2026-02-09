Hindustan Hindi News
संजय और महीप कपूर का घर अंदर से दिखता है फाइव स्टार होटल जैसा, फैंसी आइटम से सजी हैं दीवारें

संजय और महीप कपूर का घर अंदर से दिखता है फाइव स्टार होटल जैसा, फैंसी आइटम से सजी हैं दीवारें

संक्षेप:

अनिल कपूर के भाई संजय कपूर का घर किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है। दीवार पर महंगी पेंटिंग, फैंसी आइटम से सजा है लिविंग रूम। देखिए अंदर से कितना शानदार है संजय और महीप कपूर का ये आलीशान घर

Feb 09, 2026 04:59 pm IST
फराह खान अपने यू ट्यूब वीडियो को लेकर खबरों में बनी रहती हैं। हर नए वीडियो में उन्हें किसी सेलिब्रिटी के घर कुकिंग वीडियो शूट करते देखा गया है। इस बार फराह अपने कुक दिलीप के साथ संजय और महीप कपूर के घर नजर आई। फराह यहां उनकी बेटी शनाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म ‘तू या मैं’ को अपने चैनल पर प्रमोट करने पहुंची थीं। इस वीडियो में अनिल कपूर के भाई संजय कपूर ला आलीशान घर नजर आया। फराह और महीप ने कुछ पुराने किस्से शेयर किए।

एंट्रेंस

ये संजय और महीप कपूर के घर एंट्रेंस है। जो साधारण लेकिन शानदार लग रहा है। महीप ने खुद फराह और दिलीप का स्वागत किया। दोनों पहले भी साथ वीडियो शूट कर चुके हैं। अपने इस वीडियो में फराह ने बताया कि उन्होंने संजय और महीप की शादी में डांस किया था। दोनों के बीच सालों पुरानी दोस्ती है।

sanjay maheep house pics

लिविंग एरिया

महीप कपूर अपने घर की सजावट को लेकर काफी अलर्ट रहती हैं। इस लिविंग एरिया में उनकी मेहनत नजर आ रही है। दीवार पर महंगी पेंटिंग्स, टेबल पर दिख रहे फैंसी आइटम, बेज सोफा और लक्ज़री कार्पेर्ट नजर आ रही है। महीप खुद अपने घर की सजावट का ध्यान रखती हैं।

maheepsanjay maheep house pics

बेडरूम

ये महीप के बेडरूम का सिटिंग एरिया है इस हिस्से को फराह खान ने डेकोर करवाया था। बैकग्राउंड में वाइट पर्दे हैं। दो सोफा चचेयर, मिरर के पास फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स के रंग इस कमरे को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं।

sanjay maheep house pics

काउच चैट

फराह के घर का काउच जहां शनाया अपनी फिल्म तू या मैं के को-एक्टर आदर्श गौरव के साथ फिल्म से जुड़ी बातचीत कर रही हैं। आदर्श ने बताया कि वो सिंगर बनना चाहते थे इसलिए उनका परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। उन्होंने रियलिटी शो सा रे गा मा के लिए ऑडिशन भी दिया था। लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और अब वो एक्टर बन गए।

farah house

फराह के घर का किचन

फराह ने आधा वीडियो अपने घर में शूट किया है। ये उनके घर का किचन है। यहां शनाया कपूर ने स्पेशल चिकन बनाया था और आदर्श ने पनीर। इस कुकिंग कम्पटीशन में पनीर बनाने वाले आदर्श जीत गए।

farah khan kichtenfarah khan dinning table

बता दें, शनाया कपूर की फिल्म आ रही है जिसकी कहानी एक मगरमच्छ के इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज हो रही है। शनाया की दूसरी फिल्म जिसे लेकर वो और उनका परिवार एक्साइटेड है।

