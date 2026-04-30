शादी के 10 साल बाद मां बनने जा रही एक्ट्रेस, झेल चुकी है मिसकैरेज का दर्द
एक्ट्रेस संभावना सेठ शादी के 10 साल बाद मां बनने जा रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को ये खुशखबरी दी है। संभावना सेठ मिसकैरेज का दर्द भी झेल चुकी हैं। साल 2024 में संभावना ने मिसकैरेज झेला था जिसके बाद वो काफी परेशान और इमोशनल थीं।
भारतीय एक्ट्रेस और बिग बॉस 2 की कंटेस्टेंट संभावना सेठ शादी के 10 साल बाद मां बनने जा रही हैं। उन्होंने अपने फैंस को इंस्टाग्राम के जरिए खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि सरोगेसी के जरिए ही उनके घर में ये खुशखबरी आई है। उन्होंने पति अविनाश के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए गुड न्यूज दी है। फैंस उनके पोस्ट पर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। संभावना सेठ ने साल 2024 में बताया था कि उन्होंने मिसकैरेज का दर्द भी झेला है।
संभावना सेठ ने पति के साथ किया प्रेग्नेंसी का ऐलान
संभावना सेठ ने अपने पति अविनाश के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में संभावना और उनके पति एक न्यूजपेपर पकड़े हुए हैं। उस न्यूजपेपर पर लिखा है- सैम अवी का बेबी। ब्रेकिंग न्यूज। कमिंग सून। हम प्रेग्नेंट हैं। एक दूसरी तस्वीर ने उन्होंने बच्चे के जूते शेयर किए हैं। वहीं, तीसरी तस्वीर में एक डॉग नजर आ रहा है। उसके साथ बच्चे की सोनोग्राफी भी रखी हुई है।
संभावना बोलीं- काउंटडाउन शुरू हो गया है
इस पोस्ट के साथ संभावना सेठ ने कैप्शन लिखा- हम प्रेग्नेंट हैं। हमारी सबसे प्यारी कहानी अब प्रोडक्शन में है, प्यार, आशा और सरोगेसी के जरिए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। संभावना सेठ के इस पोस्ट पर सेलेब्स से लेकर फैंस तक ने एक्ट्रेस को बधाई दी है। गौहर खान ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा- ये सबसे खुशी वाली खबर है। भगवान आपको इस यात्रा के हर कदम पर सुरक्षित और खुश रखे। भारती सिंह ने भी संभावना सेठ को बधाई दी है। संभवाना सेठ के पोस्ट पर दीपिका, रश्मि देसाई, सुनीता आहूजा, युविका चौधरी और गजराज राव जैसे कलाकारों ने उन्हें बधाई दी है।
साल 2024 में एक्ट्रेस ने झेला मिसकैरेज का दर्द
संभावना सेठ के लिए प्रेग्नेंसी की जर्नी आसान नहीं रही है। साल 2024 में आईवीएफ के जरिए प्रेग्नेंट होने के बाद, दुर्भाग्य से 3 महीने बाद उनका मिसकैरेज हो गया था। उस वक्त संभावान ने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग पोस्ट करके फैंस को एक खबर सुनाई थी। वीडियो में संभावना काफी इमोशनल नजर आ रही थीं। वो बुरी तरह रो रही थीं। उन्होंने उस व्लॉग में बताया था कि वो प्रॉपर फोटोशूट के साथ प्रेग्नेंसी का ऐलान करने को बिल्कुल तैयार थीं, लेकिन फिर उनका मिसकैरेज हो गया था। ऐसे में अब संभावना के घर खुशियों ने दस्तक दी है। संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी की शादी साल 2016 में हुई थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना