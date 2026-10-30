संजय दत्त की खलनायक रिटर्न्स में सलमान खान बनेंगे पुलिसवाले? सुभाष घई बोले…
संजय दत्त की खलनायक रिटर्न्स का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म को लेकर खबरें हैं कि सलमान खान फिल्म में पुलिसवाले का किरदार निभा सकते हैं। इन खबरों पर अब सुभाष घई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म खलनायक का सीक्वल जल्द ही फैंस को देखने को मिलेगा। संजय दत्त एक बार फिर बलू के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म को लेकर खबरें हैं कि सलमान खान भी इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं और वो पुलिसवाले के किरदार में नजर आ सकते हैं। आइए जानते हैं इन खबरों पर सुभाष घई ने क्या कहा?
क्या सुभाष घई की फिल्म में आएंगे सलमान खान?
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, सुभाष घई अपनी राइटिंग टीम के साथ मिलकर सलमान खान के लिए स्पेशल किरदार तैयार करने को लेकर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो, सलमान का किरदार एक ऐसे पुलिसवाले का हो सकता है जो संजय दत्त के किरदार को सपोर्ट करता नजर आएगा।
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संजय दत्त के किरदार की मदद करेगा सलमान का किरदार?
मीडिया पोर्टल को फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया, "रोल (सलमान खान) फिल्म की कहानी पर असर डालेगा। ऐसा पुलिसवाला जो संजय दत्त के किरदार की मदद करेगा। इस मददगार किरदार को निभाने के लिए सलमान खान से बेहतर कौन हो सकता है? कास्टिंग अभी लॉक नहीं हुई है क्योंकि स्क्रिप्ट अभी तैयार हो रही है।"
हालांकि, फिल्म में अभी सलमान खान की भागीदारी अभी फाइनल नहीं हुई है। फिल्म अभी अपने स्क्रिप्टिंग स्टेज में है और स्क्रीनप्ले तैयार होने के बाद मेकर्स कास्टिंग को लेकर निर्णय लेंगे।
फिल्म में सलमान खान को लेकर क्या बोले सुभाष घई?
सलमान खान की फिल्म में भागीदारी को लेकर सुभाष घई ने कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। उन्होंने कहा, "अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। स्क्रिप्टिंग अभी चल रही है, और एक बार स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद, हमें पता होगा कि हम कहां हैं।" अगर सलमान खान इस फिल्म का हिस्सा होते हैं तो ये दूसरी बार होगा जब सलमान खान सुभाष घई के साथ काम करेंगे। इससे पहले सलमान खान ने साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म युवराज में डायरेक्टर के साथ काम किया था।
जल्द ही सिनेमाघरों में आएगी सलमान खान की मातृभूमि
सलमान खान की बात करें तो उनकी फिल्म मातृभूमि लंबे इंतजार के बाद अब सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस फिल्म को अपूर्वा लाखिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी भारत-चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित होगी। फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी।
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संजय दत्त के साथ नजर आए थे जैकी श्रॉफ
संजय दत्त की खलनायक की बात करें तो इस फिल्म को सुभाष घई ने ही डायरेक्ट किया था। फिल्म में संजय दत्त के अलावा जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित, राखी गुलजार, अनुपम खेर और राम्या कृष्णन जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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