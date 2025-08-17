इसलिए फ्लॉप हुई सलमान खान की सिकंदर, डायरेक्टर एआर मुरुगदास ने कहा-गजनी चल गई क्योंकि वो एक रीमेक थी

सलमान खान की फिल्म सिकंदर को ऑडियंस से खराब रिव्यू मिले थे। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले एआर मुरुगदास ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने बताया कि गजनी सफल इसलिए हुई थी क्योंकि वो एक रीमेक थी। सिकंदर एक ओरिजिनल फिल्म थी।

सलमान खान की फिल्म सिकंदर से ऑडियंस को उम्मीदें थीं। ऐसा माना जा रहा था कि गजनी बनाने वाले एआर मुरुगदास सलमान को भी नई पहचान दिलाएंगे। लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। सिकंदर की कहानी, एक्टर की एक्टिंग और डायरेक्शन सभी फ्लॉप साबित हुआ। फिल्म को मिले बुरे रिव्यू के बाद डायरेक्टर एआर मुरुगदास ने अपनी बात रखी है। डायरेक्टर ने माना कि वो गजनी बनाने में सफल हुए थे क्योंकि वो एक रीमेक थी। सलमान खान की सिकंदर एक ओरिजिनल कहानी थी जिसे वो अच्छे से पेश नहीं कर पाए।

इमोशनल थी सिकंदर की स्टोरी शुरुआत में मुरुगदास ने फिल्म की खराब परफॉर्मेंस का कारण “लैंग्वेज बैरियर” बताया था। हालांकि हाल ही में Velaipechu Voice से बातचीत में उन्होंने इसकी वजह के बारे में बात की। डायरेक्टर ने कहा, “असल में बेस स्टोरी बहुत इमोशनल थी। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपनी पत्नी को ठीक से समझ नहीं पाता। हम सब कभी न कभी रिश्तों की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं और जब कोई हमेशा के लिए चला जाता है तब उसकी कमी का एहसास होता है। फिल्म में जब राजा अपनी पत्नी को खो देता है तो उसके अंग तीन लोगों को दान हो जाते हैं। इसके बाद वह उन्हीं लोगों के जरिए अपनी पत्नी के अधूरे सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है और एक पूरे गांव से जुड़ जाता है। स्टोरी इमोशनल थी लेकिन मैं इसे अच्छे से एक्सीक्यूट नहीं कर पाया।”

