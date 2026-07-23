सोनम, हो गया भाई, कुछ खा लो, चाहो तो मैं खाना भेज दूं; अब सलमान खान बोले- स्टूडेंट्स घर वापस जाओ
सलमान खान ने बीती रात एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने छात्र आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने इस बात पर निराशा भी जताई थी कि छात्र आंदोलन हिंसक हो गया था। अब सलमान ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक को खाना खाने के लिए कहा और स्टूडेंट्स को घर वापस जाने को कहा।
देश में छात्रों का आंदोलन जोरों पर है। इस आंदोलन को लेकर बॉलीवुड सेलेब्स भी अपनी राय रख रहे हैं। बीती रात सलमान खान ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए एक पोस्ट डाला था। अब आज फिर सलमान खान ने इस आंदोलन को लेकर एक पोस्ट किया है। उन्होंने बच्चों को घर जाने के लिए कहा है। साथ ही, सोनम वांगचुक को लेकर कहा कि भाई खाना खा लो, चाहो तो मैं घर का खाना भिजवा दूं।
सलमान खान ने फिर छात्र आंदोलन पर क्या पोस्ट
सलमान खान ने ये पोस्ट अपने इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट से किया है। उन्होंने लिखा- पढ़ाई और सुरक्षा, दोनों की ही नजर से छात्र प्राथमिकता हैं, तो उन्हें और उनके माता-पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और अब मुझे यकीन है कि वो उन लोगों के खिलाफ सख्तकदम उठाएंगे जो इस पेपर लीक के जिम्मेदार हैं। तो छात्रों, प्लीज अपने माता-पिता के पास अपने घर वापस जाओ।
सोनम वांगचुक को लेकर बोले- इसे आगे मत बढ़ाओ, खाना खाओ
सलमान खान ने आगे सोनम वांगचुक को लेकर लिखा है। उन्होंने सोनम वांगचुक से खाना खाने कहा है। सलमान खान ने कहा- सोनम, हो गया भाई। अब इसे बढ़ाओ मत। इस जज्बे को किसी और दिन के लिए बचाकर रखना, अगर जरूरत पड़ी तो, हालांकि मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, और कुछ खाओ। अगर तुम चाहते हो, मैं अपने घर से खाना भेज दूंगा।
सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया सलमान खान का पोस्ट
सलमान खान के इस पोस्ट पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक ने लिखा- सलमान खान को अब छात्रों से बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा। एक यूजर ने लिखा- क्या हो गया भाईजान? एक ने कहा- हमें पता है बीजेपी की किट एक्टिव हो गई है। आपको ऐसा बोलने के लिए पैसे दिए गए हैं। शर्म आनी चाहिए। एक दूसरे यूजर ने कहा- ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आ जाता है।
पीएम मोदी ने क्या किया था ट्वीट?
बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी को छात्रों को आश्वासन दिया था कि जो लोग भी नीट पेपर लीक के लिए जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया था- देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
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