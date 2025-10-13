गलतफहमी मेरी तरफ से थी…सलमान खान ने सिंगर अरिजीत के साथ हुए विवाद पर बोले-अब हम दोस्त हैं

Hindustan Hindi News
सलमान खान ने हाल में बताया कि उनके और अरिजीत सिंह के बीच हुए विवाद की वजह वो खुद थे। गलतफहमी उनकी तरफ से हुई थी लेकिन अब दोनों अच्छे दोस्त हैं और साथ काम कर रहे हैं।

Mon, 13 Oct 2025
सलमान खान और सिंगर अरिजीत सिंह के बीच एक अवॉर्ड फंक्शन में विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर उस विवाद के कई वीडियोज वायरल हुए थे। ऐसी भी खबरें आई कि सलमान के साथ इस विवाद के बाद अरिजीत से कई गानों के प्रोजेक्ट वापस ले लिए गए थे। लेकिन अब खुद सलमान ने इस पूरे विवाद से चुप्पी तोड़ते हुए अरिजीत को अब अपना अच्छा दोस्त बताया है। हाल में बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार में सलमान ने साफ किया कि वो और अरिजीत अब अच्छे दोस्त हैं और दोनों बैटल ऑफ गलवान में साथ काम भी कर रहे हैं।

सलमान ने अरिजीत सिंह को बताया दोस्त

बिग बॉस 19 के रविवार वाले वीकेंड के वार में सलमान खान के साथ स्टैंडअप कॉमेडियन रवि गुप्ता भी नजर आए थे। रवि ने अपने आते ही सलमान के साथ मजाक करते हुए कहा कि वो पहले उनसे नहीं मिल रहे थे क्योंकि उनकी शक्ल अरिजीत सिंह से मिलती है। ये सुनते ही सलमान हंस पड़े। उन्होंने कहा कि वो और अरिजीत अब अच्छे दोस्त हैं। जो विवाद हुआ था वो एक गलतफहमी थी जो मेरी तरफ से हुई थी। उसके बाद अरिजीत ने फिल्म टाइगर के लिए गाने गाए और अब बैटल ऑफ गलवान के लिए भी गाना दिया है। सलमान और अरिजीत के बीच का विवाद सुलझ चुका है।

ये था विवाद

बता दें, अवॉर्ड फंक्शन में अरिजीत ने सलमान और रितेश देशमुख की होस्टिंग पर कहा था वो सुला रहे थे। सलमान ने इसके जवाब में कहा था कि अप जब इस तरह के गाने बनाएंगे तो सोएंगे ही। दोनों के बीच हुई बात के बाद विवाद बढ़ गया था। हालांकि, अब दोनों अच्छे दोस्त हैं।

