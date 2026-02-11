सलमान खान का ऑनस्क्रीन पिता था नीना गुप्ता का पहला बॉयफ्रेंड, उसी के साथ मुंबई आई थी एक्ट्रेस
बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने अपने पहले बॉयफ्रेंड के नाम का खुलासा किया है। नीना का पहला बॉयफ्रेंड एक नामी एक्टर है। सलमान खान के पिता का किरदार निभाकर हुए थे मशहूर।
बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी लाइफस्टाइल और शानदार अफेयर को लेकर खबरों में बनी रहती हैं। नीना का बोल्ड अवतार उनके फैंस को पसंद आता है। एक्ट्रेस ने खुलकर अपनी जिंदगी पर बात रखी है। अन एक्ट्रेस ने अपने पहले बॉयफ्रेंड के बारे में बताया है। नीना ने बताया कि उनके पहले बॉयफ्रेंड आदर्श बाबूजी का किरदार निभाने वाले एक्टर आलोक नाथ थे। नीना उन्हीं की वजह से मुंबई आई थीं। दोनों कुछ समय तक साथ थे। मूवीज डेट पर भी जाया करते थे।
आलोक नाथ थे नीना गुप्ता के बॉयफ्रेंड
नीना गुप्ता ने मैशेबल इंडिया के साथ बातचीत में नीना ने बताया कि वो अपने पहले बॉयफ्रेंड आलोक नाथ की वजह से मुंबई आई थीं। इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि उनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने का प्लान था। लेकिन उनकी सहेलियों ने ये बात उनकी मम्मी को बता दी थी। बाद में घर में उनकी पोल खुल गई। सोशल मीडिया पर नीना गुप्ता क जिंदगी का ये राज भी वायरल हो रहा है। कई यूजर्स आलोक नाथ के मीटू के आरोपों को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं।
स्कूल में दिनों में पिक्चर देखने जाती थीं नीना
नीना गुप्ता ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो स्कूल के दिनों में दिल्ली के विजय थिएटर में पिक्चर देखने जाया करती थीं। उस समय स्कूल के बच्चों को 11-12 बजे वाला शो बैन था इसलिए अक्सर वो अपने आईडी कार्ड पर उम्र बढ़ा कर लिख दिया करती थीं। नीना ने ये भी बताया कि वो शेर-ए पंजाब में रहा करती थीं। लेकिन बाद में उनकी मां की जिद की वजह से उन्हें मुंबई में घर दिलाया गया। उनका खुद का अपार्टमेंट था जो उस समय 9 लाख से भी महंगा खरीदा गया था। इस बातचीत के दौरान संजय मिश्रा भी उनके साथ मौजूद थे।
वेस्टइंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ अफेयर
बता दें, नीना गुप्ता ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1982 में आई फिल्म साथ साथ से की थी। इस फिल्म में उनका असली नाम ही उनके किरदार का नाम था। इसके बाद उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में देखा गया। नीना ने सबसे ज्यादा सुर्खियां वेस्टइंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ अपने रिश्ते की वजह से बटोरी। बिना शादी के बेटी मसाबा के जन्म ने उन्हें शुरुआत में तो परेशान किया। लेकिन बाद में उन्होंने इसे उस्वीकार किया।
नीना गुप्ता की आने वाली फिल्म
नीना ने एक बार फिर सुर्खियां तब बटोरी थीं जब उन्होंने सोशल मीडिया पर काम मांगा था। इसके बाद उन्हें बधाई हो जैसी फिल्में मिली थीं जिसने खूब तारीफें बटोरी। अब नीना नए किरदारों में नजर आ रही हैं। आने वाले समय में उन्हें फिल्म वध 2 में देखा जाएगा।
