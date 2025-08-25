इस रिएलिटी शो में नजर आएंगे अर्जुन बिजलानी, प्रोमो में दिखी धनश्री वर्मा की भी झलक

‘राइज एंड फॉल’ एक नया रिएलिटी शो है। इसे अशनीर ग्रोवर होस्ट करने वाले हैं। वहीं अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, कुबरा सैत और कीकू शारदा समेत 16 सेलेब्स इसका हिस्सा बनने वाले हैं।

अमेजन एमएक्स प्लेयर पर बहुत जल्द एक नया रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ शुरू होने वाला है। इस हाई-स्टेक्स शो का प्रोमो रिलीज हो गया है। प्रोमो में शो का कॉन्सेप्ट समझाया गया है, होस्ट की जानकारी दी गई है और कुछ कंटेस्टेंट्स से भी मिलवाया गया है। आइए आपको बताते हैं ये शो कब से शुरू होने वाला है।

शो का कॉन्सेप्ट क्या है? ‘राइज एंड फॉल’ एक बोल्ड सोशल एक्सपेरिमेंट है। 16 कंटेस्टेंट्स को दो अलग-अलग दुनियाओं में बांटा जाएगा। एक दुनिया होगी ‘रूलर्स’ की जो आलीशान पेंटहाउस में रहेंगे। दूसरी दुनिया होगी 'वर्कर्स' की जो बेसमेंट में साधारण जीवन बिताएंगे। गेम की सबसे दिलचस्प पार्ट ये है कि किसी भी वक्त सत्ता बदल सकती है यानी कोई भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा सकता है। कैसे? ये जानने के लिए शो देखना पड़ेगा।

कब और कहां देखें? ‘राइज एंड फॉल’ 6 सितंबर 2025 से स्ट्रीम होगा और 42 दिनों तक हर दिन नया एपिसोड मुफ्त में अमेजन एमएक्स प्लेयर पर आएगा। इसे मोबाइल, स्मार्ट टीवी, अमेजन शॉपिंग ऐप, प्राइम वीडियो, Fire TV या एयरटेल एक्सट्रीम पर कहीं भी देखा जा सकता है।