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डॉन 3 विवाद के बीच सदगुरु से मिले रणवीर सिंह, पूछा- क्या है जीवन का मकसद?

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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डॉन 3 से किनारा किनारा करने के बाद रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच चीजें ठीक नहीं हैं। फरहान ने रणवीर सिंह के खिलाफ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज में शिकायत दर्ज करवाई। डॉन 3 विवाद के बीच रणवीर सिंह ने सदगुरु से मुलाकात की। 

डॉन 3 विवाद के बीच सदगुरु से मिले रणवीर सिंह, पूछा- क्या है जीवन का मकसद?

रणवीर सिंह इन दिनों डॉन 3 को छोड़ने को लेकर हो रहे विवादों की वजह से चर्चा में हैं। फरहान अख्तर मे रणवीर सिंह की फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद रणवीर सिंह के खिलाफ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज ने असहयोग निर्देश जारी किया। इस पूरे विवाद के बीच रणवीर सिंह ने सदगुरु से मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रणवीर सिंह सदगुरु से जीवन के मकसद के बारे में सवाल करते नजर आ रहे हैं।

रणवीर सिंह ने सदगुरु से की मुलाकात

रणवीर सिंह का ये वीडियो सदगुरु के आधिकारिक इंस्टाग्राम चैनल से अपलोड किया गया है। इस वीडियो में रणवीर सिंह सदगुरु से कहते हैं कि उन्होंने एक्स पर डाला कि वो सदगुरु जी से मिलने जा रहे हैं, उन्हें क्या पूछना चाहिए? रणवीर ने कहा कि कम से कम 80 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनसे पूछना कि जीवन का मकसद क्या है?

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सदगुरु ने रणवीर सिंह के सवाल का दिया जवाब

रणवीर सिंह के सवाल के जवाब में सदगुरु ने कहा, "जब आप पूछते हैं कि जीवन का मकसद क्या है, तो असल में आप पूछ रहे होते हैं कि जीवन का उपयोग क्या है?" उन्होंने आगे कहा कि जीवन उद्देश्य से संबंधित लॉजिकल कैलकुलेशन्स से परे है। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन आपकी समझ से बहुत बड़ी घटना है।

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साल 2023 में डॉन 3 का हुआ था ऐलान

रणवीर सिंह की बात करें तो साल 2023 में फरहान अख्तर ने ऐलान किया कि रणवीर सिंह डॉन 3 में डॉन की भूमिका में नजर आएंगे। रणवीर सिंह को डॉन 3 के रोल में देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित थे। हालांकि, डॉन 3 के बीच कुछ वक्त के लिए बिल्कुल शांति छा गई थी। इस बीत रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का ऐलान हुआ। धुरंधर रिलीज हुई, धुरंधर के दोनों पार्ट्स जब रिलीज हुए तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गए। फैंस को लगा कि अब रणवीर सिंह डॉन 3 पर काम करेंगे।

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फैंस डॉन 3 पर काम शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खबर आई कि रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की फिल्म को छोड़ दिया है। कहा गया कि डॉन 3 के प्रोडक्शन में हो रही देरी की वजह से रणवीर सिंह खुश नहीं थे। ये भी कहा गया कि मेकर्स और एक्टर के बीच कुछ क्रिएटिव डिफ्रेंस भी थे जिसकी वजह से रणवीर सिंह ने फिल्म से दूरी बना ली।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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