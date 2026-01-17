Hindustan Hindi News
‘बेटी के आने से नसीब बदल जाता है…’ धुरंधर 2 से पहले दुआ के साथ समय बिता रहे हैं रणवीर, बिजी था शेड्यूल

संक्षेप:

रणवीर सिंह के लिए पिछला साल धुरंधर की शूटिंग में बिजी था। इस बीच एक्टर बेटी दुआ को कम समय दे पा रहे थे। लेकिन धुरंधर 2 से पहले रणवीर अपना सारा समय बेटी को दे रहे हैं। बेटी के आने से उनकी किस्मत और चमक गई।

Jan 17, 2026 09:19 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह अपनी फिल्म धुरंधर के लिए तारीफें बटोर रहे हैं। इस फिल्म के लिए एक्टर ने अपना एक साल दे दिया। लगातार शूटिंग और बिजी शेड्यूल की वजह से एक्टर अपनी बेटी दुआ और पत्नी को समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन एक्टर कोशिश करते थे कि शूटिंग के बीच कुछ घंटों के लिए सही वो समय बेटी को दें। इस छोटे ब्रेक में एक्टर सेट और अपने घर लगातार आना-जाना करते थे। लेकिन धुरंधर की रिलीज के बाद से वो अपना पूरा टाइम बेटी को दे रहे हैं। आने वाले समय में धुरंधर 2 भी रिलीज होने वाली है। ऐसे में रणवीर अभी के इस ब्रेक टाइम को घर परिवार के साथ एन्जॉय करना चाहते हैं। हाल में न्यू इयर पर रणवीर परिवार साथ न्यूयॉर्क में थे।

‘बेटी के आने से नसीब बदल जाता है’

मिड डे की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे न्यू इयर रणवीर के लिए सिर्फ एक नए साल का जश्न नहीं था बल्कि ब्रेक टाइम था। रिपोर्ट में बताया गया कि इससे पहले रणवीर धुरंधर के साथ बिजी थे। वो कोशिश कर रहे थे कि शूटिंग के बीच बेटी दुआ और पत्नी दीपिका के लिए समय निकाले। वो सेट से घर जाते थे बेशक कुछ ही घंटों के लिए क्यों न हो। लेकिन धुरंधर की जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर अपना सारा समय बेटी के साथ बिता रहे हैं। `धुरंधर की सफलता पर सूत्र ने कहा, 'बेटी के आने से नसीब बदल जाता है और दुआ एक्टर के लिए गुड लक लेकर आई है। वो उनकी लक्ष्मी है। इसलिए धुरंधर 2 से पहले एक्टर दुआ के साथ सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं। सूत्र ने कहा, एक बेटी सच में आशीर्वाद होती है और ये सबसे बड़ा उदाहरण है।

धुरंधर

धुरंधर 2 रिलीज डेट

बता दें, डायरेक्टर आदित्य धर ने धुरंधर 2 की एडिटिंग, ट्रेलर कट पर काम शुरू कर दिया है। बैकग्राउंड स्कोर और विसुअल्स पर प्रायोरिटी पर काम हो रहा है। धुरंधर 2 में रणवीर के किरदार हमजा की पूरी कहानी और पाकिस्तान में रहने के उनके मकसद को दिखाया जाएगा। फिल्म 19 मार्च को धमाका करने वाली है।

