Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म ने शनिवार को कमाए सिर्फ इतने करोड़, अब रविवार से उम्मीदें

Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म ने शनिवार को कमाए सिर्फ इतने करोड़, अब रविवार से उम्मीदें
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के दूसरे दिन की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है। जबरदस्त तारीफों के बाद भी फिल्म ने पहले दिन से कम कमाई की है। अब उम्मीदें रविवार के कलेक्शन पर टिकी हुई हैं।
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर खबरों में बने हुए हैं। धुरंधर थिएटर पर आने से पहले से धमाका कर रही है। फिल्म की कास्ट, कहानी और एक्टर की शानदार परफॉरमेंस ने ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया है। अब उम्मीदें फिल्म की कमाई से है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना समेत तमाम एक्टर को देखने ऑडियंस थिएटर पहुंच रही है। फिल्म ने अपने ओपनिंग वाले दिन 27 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। अब दूसरे दिन की कमाई पर नजरें टिकी हुई है।
धुरंधर की शनिवार की कमाई
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने पहले दिन 27 करोड़ के साथ धमाकेदार ओपनिंग की थी। वहीं दूसरे दिन खबर लिखने तक फिल्म ने सिर्फ 15.35 तक का आंकड़ा छुआ है। रात तक फिल्म में एकाध करोड़ और जुड़ सकते हैं। उम्मीदें थी कि फिल्म का वीकेंड पर फायदा होगा। लेकिन ये आंकड़ें देखने के बाद अब रविवार से कमाई की उम्मीद है। फिल्मसा ने कुल 42.35 करोड़ कमा लिए हैं। कल तक कमाई 55 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। वीक डेज में भी धुरंधर चमक सकती है।
स्टारकास्ट और परफॉरमेंस
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड कहानी है। फिल्म की कहानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। ये कहानी 1990 से 2000 तक के सफर के बारे में है। फिल्म साढ़े तीन घंटे लंबी है लेकिन बोर नहीं करती। किरदारों को अच्छे से दिखाया गया है। अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन के काम को ऑडियंस ने पसंद किया है। फिल्म की अधूरी कहानी को दूसरे पार्ट में पूरा किया जाएगा। दूसरा पार्ट करीब दो साल बाद थिएटर पर दस्तक देगा।