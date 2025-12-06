Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़ranveer singh Dhurandhar Box Office saturday collection day 2 read here
Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म ने शनिवार को कमाए सिर्फ इतने करोड़, अब रविवार से उम्मीदें

Dhurandhar Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म ने शनिवार को कमाए सिर्फ इतने करोड़, अब रविवार से उम्मीदें

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के दूसरे दिन की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है। जबरदस्त तारीफों के बाद भी फिल्म ने पहले दिन से कम कमाई की है। अब उम्मीदें रविवार के कलेक्शन पर टिकी हुई हैं।

Dec 06, 2025 08:06 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर खबरों में बने हुए हैं। धुरंधर थिएटर पर आने से पहले से धमाका कर रही है। फिल्म की कास्ट, कहानी और एक्टर की शानदार परफॉरमेंस ने ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया है। अब उम्मीदें फिल्म की कमाई से है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना समेत तमाम एक्टर को देखने ऑडियंस थिएटर पहुंच रही है। फिल्म ने अपने ओपनिंग वाले दिन 27 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। अब दूसरे दिन की कमाई पर नजरें टिकी हुई है।

धुरंधर की शनिवार की कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने पहले दिन 27 करोड़ के साथ धमाकेदार ओपनिंग की थी। वहीं दूसरे दिन खबर लिखने तक फिल्म ने सिर्फ 15.35 तक का आंकड़ा छुआ है। रात तक फिल्म में एकाध करोड़ और जुड़ सकते हैं। उम्मीदें थी कि फिल्म का वीकेंड पर फायदा होगा। लेकिन ये आंकड़ें देखने के बाद अब रविवार से कमाई की उम्मीद है। फिल्मसा ने कुल 42.35 करोड़ कमा लिए हैं। कल तक कमाई 55 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। वीक डेज में भी धुरंधर चमक सकती है।

स्टारकास्ट और परफॉरमेंस

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड कहानी है। फिल्म की कहानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। ये कहानी 1990 से 2000 तक के सफर के बारे में है। फिल्म साढ़े तीन घंटे लंबी है लेकिन बोर नहीं करती। किरदारों को अच्छे से दिखाया गया है। अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन के काम को ऑडियंस ने पसंद किया है। फिल्म की अधूरी कहानी को दूसरे पार्ट में पूरा किया जाएगा। दूसरा पार्ट करीब दो साल बाद थिएटर पर दस्तक देगा।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Dhurandhar ranveer singh akshaye khanna
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।