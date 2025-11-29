10 साल बाद साथ आएंगे रणबीर और दीपिका, राज कपूर की इस रोमांटिक फिल्म का...

संक्षेप: दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के फैंस उन्हें कई बार साथ में देखने की इच्छा जता चुके हैं। अब उनकी ये इच्छी पूरी हो सकती है। दीपिका और रणबीर 10 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आ सकते हैं।

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के फैंस कई बार दोनों को बड़े पर्दे पर साथ में देखने की मांग कर चुके हैं। अब लग रहा है कि फैंस की ये डिमांड पूरी होने वाली है। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर 10 साल बाद एक मूवी में साथ नजर आ सकते हैं। ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि अयान मुखर्जी बनाएंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म साल 1956 में आई चोरी चोरी का अडाप्टेशन होगी।

अयान डायरेक्ट करेंगे फिल्म इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अयान मुखर्जी एक रोमांटिक फिल्म डायरेक्ट करने को तैयार हैं। इस फिल्म में लीड रोल में दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म साल 1956 में आई राज कपूर और नरगिस की फिल्म चोरी-चोरी का अडाप्टेशन होगी।

चोरी-चोरी का अडाप्टेशन होगी ये फिल्म फिल्म भले ही चोरी-चोरी का अडाप्टेशन होगी, लेकिन फिल्म में मॉडर्न ट्विस्ट नजर आएंगे। फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट चोरी-चोरी वाली ही होगा, लेकिन मॉडर्न डे ट्विस्ट के साथ। रणबीर कपूर इस फिल्म के साथ आरके फिल्म्स बैनर को भी वापस ला सकते हैं। ये आरके फिल्म्स के तहत रणबीर कपूर का पहला प्रोडक्शन होगा।