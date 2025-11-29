Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Ranbir Kapoor Deepika Padukone to reunite after 10 years Ayan Mukherji adaptation 1956 love story Chori Chori
10 साल बाद साथ आएंगे रणबीर और दीपिका, राज कपूर की इस रोमांटिक फिल्म का...

10 साल बाद साथ आएंगे रणबीर और दीपिका, राज कपूर की इस रोमांटिक फिल्म का...

संक्षेप:

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के फैंस उन्हें कई बार साथ में देखने की इच्छा जता चुके हैं। अब उनकी ये इच्छी पूरी हो सकती है। दीपिका और रणबीर 10 साल बाद बड़े पर्दे पर साथ नजर आ सकते हैं। 

Sat, 29 Nov 2025 07:59 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के फैंस कई बार दोनों को बड़े पर्दे पर साथ में देखने की मांग कर चुके हैं। अब लग रहा है कि फैंस की ये डिमांड पूरी होने वाली है। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर 10 साल बाद एक मूवी में साथ नजर आ सकते हैं। ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि अयान मुखर्जी बनाएंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म साल 1956 में आई चोरी चोरी का अडाप्टेशन होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अयान डायरेक्ट करेंगे फिल्म

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अयान मुखर्जी एक रोमांटिक फिल्म डायरेक्ट करने को तैयार हैं। इस फिल्म में लीड रोल में दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो ये फिल्म साल 1956 में आई राज कपूर और नरगिस की फिल्म चोरी-चोरी का अडाप्टेशन होगी।

चोरी-चोरी का अडाप्टेशन होगी ये फिल्म

फिल्म भले ही चोरी-चोरी का अडाप्टेशन होगी, लेकिन फिल्म में मॉडर्न ट्विस्ट नजर आएंगे। फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट चोरी-चोरी वाली ही होगा, लेकिन मॉडर्न डे ट्विस्ट के साथ। रणबीर कपूर इस फिल्म के साथ आरके फिल्म्स बैनर को भी वापस ला सकते हैं। ये आरके फिल्म्स के तहत रणबीर कपूर का पहला प्रोडक्शन होगा।

10 साल बाद साथ आएंगे दीपिका और रणबीर

अगर ये रिपोर्ट्स सच होती हैं तो रणबीर और दीपिका 10 साल बाद साथ में नजर आएंगे। इससे पहले दीपिका और रणबीर साल 2015 में आई फिल्म तमाशा में साथ नजर आए थे। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की ऑनस्क्रीन केमेस्ट्री फैंस को खूब पसंद आती है। अब फैंस इस खबर को लेकर काफी उत्साहित हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Ranbir Kapoor Deepika Padukone
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।