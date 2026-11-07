रणबीर कपूर ने सारा काम छोड़कर मनाया बेटी राहा का चौथा बर्थडे, आलिया भट्ट ने शेयर की अनदेखी तस्वीरें

रणबीर कपूर ने सारा काम छोड़कर मनाया बेटी राहा का चौथा बर्थडे, आलिया भट्ट ने शेयर की अनदेखी तस्वीरें
रणबीर कपूर ने अपना सारा काम छोड़कर बेटी राहा का चौथा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किया है। आलिया भट्ट ने कुछ तस्वीरें शेयर की है जिसमें रणबीर राहा के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं। देखिए-
रणबीर कपूर फिल्म रामायण को मिले रिएक्शन के बीच परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। हाल में उनकी बेटी राहा कपूर का चौथा बर्थडे था। इस खास मौके पर रणबीर ने अपना बिजी शेड्यूल बदल कर बेटी के साथ जश्न मनाया। आलिया भट्ट ने बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें रणबीर को बेटी के साथ केक काटते हुए देखा जा सकता है। आलिया ने बेटी का चेहरा छुपाए रखा है। लेकिन राहा को मम्मी पापा के साथ एन्जॉय करते देखा जा सकता है।
आलिया भट्ट ने शेयर की राहा के जन्मदिन की तस्वीरें
आलिया ने राहा के बर्थडे सेलिब्रेशन की 6 तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर में आलिया, रणबीर बेटी राहा के साथ केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर में ग्रे ड्रेस में राहा घूमती दिख रही हैं। आलिया और राहा के बीच खूबसूरत केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। इस मौके पर रणबीर को वाइट टी-शर्ट में देखा जा सकता है। वहीं आलिया ने ऑफ वाइट फ्लावर प्रिंट ड्रेस कैरी की हुई है।
रणबीर के लिए खास है नवंबर
रणबीर कपूर के लिए ये महीना खास रहने वाला है। 5 नवंबर को उनकी फिल्म रामायण रिलीज हुई है। और 6 नवंबर को उनकी बेटी राहा का बर्थडे था। इस खास मौके पर आलिया ने राहा के फ्रेंड्स के साथ उनका चौथा बर्थडे सेलिब्रेट किया। आलिया के इस पोस्ट पर करिश्मा कपूर, सुनील ग्रोवर समेत कई सेलेब्रिटीज ने रिएक्शन दिया है।
रणबीर और आलिया भट्ट की शादी
बता दें, आलिया और रणबीर ने कुछ साल एक दूसरे को डेट करने के बाद अप्रैल साल 2022 में शादी कर ली थी। इस साल नवंबर में एक्ट्रेस ने बेटी राहा को जन्म दिया। अब राहा 4 साल की हो गई है। उन्हें कई मौकों पर पिता के साथ देखा गया है। आलिया और रणबीर अपना शूटिंग शेड्यूल बेटी के टाइम टेबल के हिसाब से बनाते हैं।
रणबीर कपूर की आने वाली फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर इन दिनों रामायण को लेकर खबरों में बने हुए हैं। दो दिन के अंदर फिल्म का कलेक्शन 100 करोड़ पार हो चुका है। अब इस वीकेंड पर रामायण धमाका कर सकती है। इसके बाद रणबीर और आलिया अपनी आने वाली फिल्म ‘लव एंड वॉर’ को लेकर थिएटर में लौट रहे हैं। ये फिल्म संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट की है। बताया जा रहा है ये वॉर बेस्ड लव ट्रायंगल फिल्म होगी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म राज कपूर और राजेंद्र कुमार की ‘संगम’ पर बेस्ड बताई जा रही है। ऑडियंस फिल्म का इंतजार कर रही है। 21 जनवरी 2027 को रिलीज हो रही है। आगे आने वाले समय में रणबीर को ‘एनिमल पार्क’ जैसी फिल्म में देखा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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