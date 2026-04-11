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चॉकलेट बॉय, कॉम्प्लेक्स एक्टर और अब 'राम': कैसे रणबीर कपूर ने बदली अपनी छवि?

Apr 11, 2026 12:15 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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रणबीर कपूर जल्द ही नितेश तिवारी की रामायण में राम का किरदार निभाते नजर आएंगे। रणबीर कपूर को राम के रोल में देखने के लिए उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। रणबीर कपूर ने अपनी शुरुआत एक चॉकलेट हीरो के तौर पर की थी। आइए जानते हैं रणबीर कपूर ने कैसे अपनी छवि को बदला है।

चॉकलेट बॉय, कॉम्प्लेक्स एक्टर और अब 'राम': कैसे रणबीर कपूर ने बदली अपनी छवि?

साल 2007 में रणबीर कपूर ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत की। संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘सांवरिया’ एक्टर के तौर पर रणबीर कपूर की पहली फिल्म थी। रणबीर कपूर के करियर की शुरुआती फिल्में रोमांटिक फिल्में थीं। इस वजह से रणबीर कपूर की इमेज एक चॉकलेटी बॉय की बन गई। अब रणबीर कपूर नितेश तिवारी की रामायण में राम का रोल निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट बॉय की छवि से सीधे रणबीर कपूर ने अपनी छवि एक गंभीर एक्टर की कर ली।उन्होंने धीरे-धीरे बीते सालों में अपनी चॉकलेट बॉय वाली छवि बदली है।

रणबीर कपूर की रोमांटिक हीरो की पहचान

रणबीर कपूर ने इंडस्ट्री में कदम एक रोमांटिक हीरो के तौर पर रखा। जब रणबीर कपूर की सावंरिया रिलीज हुई तो लोगों को लगा इंडस्ट्री में एक और चॉकलेटी हीरो की एंट्री हुई। सांवरिया के बाद रणबीर कपूर ‘बचना ऐ हसीनों’, ‘अजब प्रेम की गजब कहानी’, ‘अंजाना- अंजानी’ जैसी फिल्मों में नजर आए।

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फिर कॉम्पलेक्स किरदारों से मिली पहचान

ये सभी फिल्में ही वो फिल्में थीं जिसमें रणबीर कपूर एक लवर बॉय के रोल में नजर आए। रणबीर कपूर एक लवर बॉय की अपनी सफल छवि बना चुके थे, लेकिन इसके बाद रणबीर कपूर ने कुछ ऐसी फिल्में कीं जिससे उनकी लवर बॉय इमेज बदली और उनकी गिनती उन एक्टर्स में होने लगी जिन्हें कॉम्पलेक्स रोल करने के लिए जाना जाता है। रणबीर कपूर को उनके कॉम्पलेक्स रोल्स के लिए भी खूब पसंद किया गया।

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जिन फिल्मों ने रणबीर कपूर की छवि एक लवर बॉय से एक कॉम्पलेक्स एक्टर में बदल दी, वो फिल्में थीं ‘रॉकस्टार’, ‘राजनीति’, ‘बर्फी’, ‘तमाशा’, ‘जग्गा जासूस’ और ‘संजू’। ये वो फिल्में थीं जिसकी वजह से रणबीर कपूर का नाम इंडस्ट्री के शानदार एक्टर्स में गिना जाने लगा। लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ करने लगे।

रॉकस्टार के जॉर्डन से लेकर तमाशा के वेद तक

‘रॉकस्टार’ (2011) का जॉर्डन हो या ‘तमाशा’ का वेद, इन फिल्मों में रणबीर कपूर ने दिखाया कि वो एक बहुमुखी एक्टर हैं। वो हर रोल को बखूबी निभा सकते हैं। रणबीर कपूर ने ‘सांवरिया’ से ‘संजू’ के बीच अपनी लवर बॉय वाली इमेज को एक कॉम्पलेक्स एक्टर में बदल लिया था। इसके बाद, साल 2023 में रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ रिलीज हुई। रणबीर कपूर का ‘एनिमल’ में खतरनाक अवतार फैंस ने देखा है। उनकी छवि एक अल्फा मेल वाली बन गई। रणबीर लवर बॉय से कॉम्पलेक्स रोल करने वाले एक्टर और बाद में फिर एनिमल में एक मास एक्टर के तौर पर एक्शन करते नजर आए।

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रामायण पर टिकी हैं सबकी निगाहें

अब रणबीर कपूर रामायण में भगवान राम का रोल निभाएंगे। रणबीर कपूर अपनी पिछली फिल्मों में ये साबित कर चुके हैं कि वो कितने शानदार और कमाल के एक्टर हैं। अब फैंस ये जानने के लिए उत्साहित हैं कि क्या रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार को बखूबी निभाएंगे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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