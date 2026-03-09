Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Ramanand Sagar ramayan actress Urmila Bhatt was murdered, she had done her last film with Dharmendra.

Mar 09, 2026 02:15 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रामानंद सागर की रामायण में सीता की मां बनने वाली एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट का हो गया था मर्डर। हाथ-पैर बांध कर रेत दिया था गला।आज तक नहीं सुलझा ये केस। धर्मेंद्र के साथ थी आखिरी फिल्म। अमिताभ बच्चन की बनीं थीं मां।

Ramanand Sagar ramayan actress Urmila Bhatt was murdered, she had done her last film with Dharmendra.

1987 में रामानंद सागर के सीरियल रामायण के सभी किरदारों को पसंद किया गया था। सीरियल के लीड आज तक ऑडियंस के बीच फेमस है। लेकिन कुछ ऐसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी थे जिन्होंने अपनी परफॉरमेंस से छाप छोड़ दी थी। उनमें से एक सीता की मां का महारानी सुनैना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट भीं। रामायण से पहले उर्मिला ने कई गुजराती, राजस्थानी और हिंदी फिल्मों में काम किया था। एक्ट्रेस अपने काम और एक्टिंग के लिए पहले ही मशहूर थीं। फिल्मों में नाम बना चुकी उर्मिला के मर्डर ने सभी को हैरान कर दिया था।

सीता की मां का हुआ था बुरा अंत

उर्मिला भट्ट सिंगर और नृत्यांगना थीं। इसके बाद उन्होंने एक गुजराती फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। 60 के दशक के अंतिम सालों में उर्मिला ने अपनी पहचान बना रही थीं। फिल्मों का उनका ये सफर 1995 तक चला। एक्ट्रेस ने राम तेरी गंगा मैली हो गई, तोहफा, अंधा कानून, द बर्निंग ट्रेन, गीत गाता चल, अंखियों के झरोखे से, बालिका वधु जैसी फिल्मों में काम किया। टीवी सीरियल रामायण में एक्ट्रेस ने सीता की मां सुनैना का यादगार किरदार निभाया था। उर्मिला लगातार सपोर्टिंग किरदार निभा रही थीं। फिर अचानक उनके घर पर उनकी लाश मिली। एक्ट्रेस की हत्या हुई थी।

urmila bhatt

उर्मिला भट्ट की हो गई थी हत्या

उर्मिला भट्ट की जिंदगी में सब कुछ ठीक ही चल रहा था।एक्ट्रेस ने गुजराती सिनेमा के बड़े एक्टर मकरंत भट्ट से शादी की। उनके दो बेटे और एक बेटी रचना हुई। बेटी ने विक्रम पारिख से शादी की थी। फिर 23 फरवरी 1997 को उनके दामाद घर मिलने पहुंचे। उन्होंने कई बार डोरबेल बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसियों ने बताया कि उनकी नौकरानी भी डोरबेल बजाती रही लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये सुनते ही विक्रम ने उर्मिला की बेटी रचना को बुलाया। जैसे-तैसे दरवाजा खोला गया। लेकिन दरवाजा खुलने के बाद घर के अंदर का मंजर था उसने सभी को होश उड़ा दिए। एक दिन पहले 22 फरवरी 1997 को ही उर्मिला भट्ट का मर्डर हो चुका था। किसी ने घर में घुसकर उनके हाथ पैर बांध कर, गला धारदार हथियार से रेत दिया था। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। मौत के समय उर्मिला 62 साल की थी।

आखिरी फिल्म

उर्मिला की मौत की जांच हुई। शुरुआत में कहा गया कि कुछ गुंडों ने चोरी के इरादे से उर्मिला भट्ट की हत्या कर दी। हालांकि, आज तक ये मामला सुलझा नहीं है। किसी को नहीं पता कि उर्मिला भट्ट की हत्या किसने और क्यों की थी। उर्मिला ने फिल्मों में अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। उनकी आखिरी फिल्म पापी देवता 1995 में आई थी। इस फिल्म में वो धर्मेंद्र की मां बनीं थीं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Ramayan Amitabh Bachchan Dharmendra Deol
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।