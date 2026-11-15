रामायण को लेकर राम गोपाल वर्मा का दावा-800 करोड़ से कम है फिल्म का बजट, पार्ट-2 को लेकर की ये भविष्यवाणी

राम गोपाल वर्मा पिछले कुछ समय से नमित मल्होत्रा की रामायण की खूब तारीफ करने में लगे हैं। लेकिन अब उन्होंने फिल्म के बजट को लेकर एक बड़ा दावा किया है।

रामायण फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हुई थी और ना सिर्फ क्रिटिक्स बल्कि दर्शकों से भी फिल्म को भरपूर प्यार मिल रहा है। रामायण को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है और नमित मल्होत्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है। बता दें कि रामायण जबसे रिलीज हुई है तबसे फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा फिल्म की खूब तारीफ कर रहे हैं। अब राम गोपाल का कहना है कि रामायण का पहला पार्ट 800 करोड़ या उससे कम का है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरा पार्ट, पहले पार्ट से 10 गुना ज्यादा कमाएगी।

राम गोपाल ने एक्स पर लिखा, 'यहां तक कि बेस्ट फिल्मों के लिए भी वह ऐसा नहीं करतीं, लेकिन मेरा मां नमित मल्होत्रा की रामायण की टिकट्स खरीद रही हैं हमारे सर्वेंट्स, वॉचमैन के लिए। इस तरह के जबरदस्त एक्साइटमेंट के चलते फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी हिट बनकर उभर रही है। इसके बावजूद, कुछ जलन रखने वाले लोग काफी शोर मचा रहे हैं कि इसकी कमाई अभी भी काफी नहीं है, क्योंकि हर फिल्म का बजट 2000 करोड़ है, यानी दो फिल्मों का कुल बजट 4000 करोड़ हो जाता है।'

दो पार्ट वाली इस महागाथा के बजट पर बात करते हुए राम गोपाल ने दावा किया कि पहले पार्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट बताई जा रही रकम से काफी कम है।

पहला पार्ट 800 करोड़ से कम उन्होंने कहा, 'मुझे पता चला है कि पार्ट 1 का कॉस्ट 800 से थोड़ी कम है। इसमें आपसी फायदे वाले सौदे, ग्लोबल टैक्स बैनेफिट, सब्सिडी आदि शामिल हैं जोइसकी कॉस्ट को और भी कम कर देंगे। सिर्फ मैं ही नहीं कोई भी एक्सपीरियंस फिल्ममेकर फिल्म को देखकर ये पता कर सकता है कि इसकी कॉस्ट उससे ज्यादा नहीं है।'

उन्होंने आगे कहा कि यह मान लेना गलत होगा कि दोनों पार्ट्स का प्रोडक्शन बजट एक जैसा होगा। उनके मुताबिक फिल्म के अलग-अलग हिस्सों का खर्च काफी अलग-अलग हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि फिल्माए जा रहे सीन का पैमाना क्या है।

पार्ट 2 का बजट हो सकता है बड़ा राम ने कहा, ‘इसके अलावा, कई लोग यह मानकर बेवकूफी करते हैं कि दोनों पार्ट्स की कॉस्ट एक जैसी होगी। यह बिल्कुल ऐसा सोचने जैसा है कि किसी फिल्म में इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद का खर्च एक जैसा होगा। मुझे ऐसी फिल्मों के बारे में पता है जिनमें कुल कॉस्ट का 50% हिस्सा सिर्फ क्लाइमैक्स पर खर्च हुआ था। इसके अलावा कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा रामायण की दुनिया को तैयार करने में खर्च होगा। ये भविष्य में गेमिंग और अन्य कई क्षेत्रों के लिए एसेट्स (संसाधन) का काम करेंगे जिसमें पार्ट 2 के लिए जरूरी एसेट्स भी शामिल हैं जो कि नमित के फ्यूचर की विजुअल्स का ही एक हिस्सा हैं।’

फिल्म की बॉक्स ऑफिस क्षमता पर भरोसा जताते हुए राम ने कहा कि पहला इंस्टॉलमेंट नमित को मदद करेगा पहले पार्ट के इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए या फिर दोनों फिल्मों के लिए। राम ने कहा कि नमित मल्होत्रा ​​अपना खुद का 'पुष्पक विमान' बना सकते हैं और कई बड़े प्रोजेक्ट्स में बेहिसाब पैसा लगा सकते हैं। ये ऐसा कुछ जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां भी अब तक नहीं कर पाई हैं और इस तरह वे हॉलीवुड की सबसे बड़ी हस्तियों को भी पीछे छोड़ सकते हैं।

रामायण 2 कर सकती है पहले पार्ट से 10 गुना ज्यादा कमाई राम ने आगे कहा, 'मुझे नहीं पता कि वाल्मीकि जी या तुलसीदास जी का क्या हुआ था उनके काम के बाद, लेकिन यह एक अटल सत्य है कि 3 मई 1913 को रिलीज हुई 'राजा हरिश्चंद्र' से लेकर 5 नवंबर 2026 से पहले तक आई सबसे बड़ी फिल्म तक के इतिहास में नमित मल्होत्रा ​​सबसे बड़े मेगा फिल्ममेकर होंगे। अगर किसी को कोई शक है तो बस हिसाब लगाकर देख लें।'