राम चरण दूसरी बार बने पिता, पत्नी ने दिया ट्विन्स को जन्म

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला दूसरी बार पेरेंट्स बने हैं। राम चरण और उपासना के घर ट्विन्स ने जन्म लिया है। इस बारे में राम चरण ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर फैंस संग ये खुशखबरी साझा की है। राम चरण ने बताया कि उनकी पत्नी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया है।

राम चरण ने फैंस को खुद दी खुशखबरी राम चरण ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी और अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में राम चरण के दोनों पेट डॉग्स भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए राम चरण ने लिखा- ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे घर एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ है। दो बेटियाँ और एक बेटा पाकर हम बेहद आभारी हैं। हमारे जीवन में मौजूद महिलाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत रही हैं। मैं अपने सभी फैंस, परिवार और शुभचिंतकों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने हर पल हमारा साथ दिया और हमारा सपोर्ट किया।

2023 में पहली बार पेरेंट्स बने थे राम चरण और उपासना राम चरण और उनकी पत्नी उपासना ने साल 2023 में अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। अब ये कपल तीन बच्चों के पेरेंट्स हैं। राम चरण और उपासना के घर बच्चों के जन्म पर सिलेब्स से लेकर फैंस तक ने उन्हें बधाई दी है।

सोशल मीडिया पर मिल रही बधाई डब्बू रतनानी ने कमेंट करते हुए लिखा- बधाई। परिवार को मेरी तरफ से एक बड़ा हग। सोनाक्षी सिन्हा ने पोस्ट पर कमेंट किया- बहुत बहुत बधाई। एक ने लिखा- मेगा परिवार के लिए खुशियों के दिन आ रहे हैं। एक ने लिखा- जूनियर मेगा पावर स्टार की दुनिया में एंट्री हो गई है।