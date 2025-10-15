सलमान खान के शो में चौथी बार होगी राखी सावंत की एंट्री? बोलीं- बिग बॉस जा रही, वोट करना

संक्षेप: क्या राखी सावंत बिग बॉस 19 में नजर आनेवाली हैं? सोशल मीडिया पर राखी सावंत का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो लोगों से वोट मांगती नजर आ रही थीं। वो कह रही थीं कि वो बिग बॉस के घर में जा रही हैं। उन्हें वोट करना।

दुबई में कुछ महीने रहने के बाद अब राखी सावंत भारत आ गई हैं। राखी सावंत हाल ही में कलर्स के रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आई थीं। अब सोशल मीडिया पर राखी सावंत का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राखी सावंत पैप्स के सामने कहती हैं कि वो बिग बॉस के घर में जा रही हैं। उन्हें वोट करना। राखी के इस वीडियो के बाद फैंस काफी उत्साहित हैं। हालांकि, राखी सावंत बिग बॉस के घर में जाएंगी या नहीं ये बात अभी कंफर्म नहीं है।

क्या बिग बॉस के घर में नजर आएंगी राखी सावंत राखी सावंत का ये वीडियो एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। एयरपोर्ट पर राखी सावंत कहती हैं कि वो बिग बॉस के घर में जाएंगी। उनके लिए वोट करना। राखी सावंत के इस बयान के बाद फैंस काफी उत्साहित हैं। पिछले कुछ वक्त से इंस्टाग्राम पर कुछ लोग ये डिमांड कर रहे थे कि तान्या मित्तल के लिए घर में राखी सावंत को लाना चाहिए।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स राखी के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- टीआरपी बढ़ जाएगी बिग बॉस की। एक दूसरे यूजर ने लिखा- राखी सावंत बहुत मजेदार हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा- राखी की ये बात अच्छी है कि वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती हैं।