राजपाल के लिए जेल में क्या था सबसे मुश्किल? एक्टर बोले-सुबह जल्दी उठ जाता था…
जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव अपनी पत्नी राधा यादव के साथ अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने शाहजहांपुर पहुंचे। जेल से बाहर आने के बाद राजपाल ने बताया कि जेल में वो अपना वक्त कैसे बिताते थे।
राजपाल यादव को 9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में बेल मिल गई है। बेल पर जेल से बाहर आए राजपाल यादव अब मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानी सामने रख रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव सबसे पहले अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंचे। राजपाल यादव के साथ उनकी पत्नी राधा भी पहुंचीं।
पूरी स्थिति से कैसे डील कर रहे राजपाल और उनकी पत्नी
हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत में राजपाल यादव ने कहा कि कानूनी लड़ाई अभी खत्म होने से बहुत दूर है। पूरी घटना पर बात करते हुए राजपाल की पत्नी राधा ने कहा कि वो लोग अभी पूरी स्थिति को एक समय पर एक कदम के हिसाब से डील कर रहे हैं।
जेल में क्या था सबसे मुश्किल समय?
वहीं, राजपाल यादव ने जेल के अपने वक्त को याद करते हुए कहा कि उनके लिए सबसे मुश्किल बात ये थी कि जेल में उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा था। उन्होंने कहा, “सबसे मुश्किल पार्ट था अपने परिवार से दूर रहना। उसके अलावा, मैंने रूटीन को अपना लिया था। मैं सुबह जल्दी उठ जाता था और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता था और मेंटल बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता था।”
राजपाल बोले- कई सालों से चल रहा ये मामला
अपने लीगल मामले के बारे में बात करते हुए राजपाल यादव ने कहा, “ये मामला कई सालों से चल रहा है। मुझे लगा कि इसे लीगल तरीके से हैंडल करना ही ठीक था।”
कानूनी मामले पर क्या बोलीं राजपाल की पत्नी राधा
राजपाल यादव की पत्नी राधा ने कहा, “सभी संभावित कानूनी और सम्मानजनक विकल्पों पर विचार किया गया। कभी-कभी समाधान केवल इच्छाशक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समय पर भी निर्भर करता है।”
राजपाल बोले- मुश्किल घड़ी में मिली मदद के लिए शुक्रगुजार
राजपाल यादव ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद वो सीधा अपनी भतीजी की शादी के लिए शाहजहांपुर गए। राजपाल यादव ने इंडसट्री से मिली मदद को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, "मुझे जो प्यार मिला उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। इस वक्त पर मेरे साथ जो चीज सबसे ज्यादा रही वो था लोगों का विश्वास। मेरे जैसे के लिए सम्मान, वक्त और सुने जाना सबसे ज्यादा मायने रखता है। राजपाल यादव की पत्नी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में बहुत से लोगों ने चिंता व्यक्त की। उन्हें हौसला दिया। राधा ने कहा कि उन्हें मिले हर सहयोग के लिए वो आभारी हैं।
