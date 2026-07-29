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पिता राजा चौधरी की ये बात सुनकर बर्थडे पार्टी छोड़ कर चली गई थीं पलक तिवारी, अभी तक कभी नहीं की बात

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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राजा चौधरी ने हाल में बताया कि उन्होंने बेटी पलक तिवारी के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। उनके जन्मदिन में भी वो आई लेकिन एक बात सुनकर 10 मिनट में वापस चली गई।

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राजा चौधरी की ये बात सुनकर बर्थडे पार्टी छोड़कर चली गई थीं पलक तिवारी

एक्टर राजा चौधरी ने हाल में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी से तलाक, रिश्ते और बेटी पलक तिवारी के बारे में बात की है। राजा ने बताया कि पत्नी से अलग होने के बाद उन्हें बेटी से नहीं मिलने दिया गया था। पिछले कई सालों में उन्होंने कुछ ही बार बेटी से बातचीत की थी। आखिरी बातचीत उन्होंने 2023 में की थी। ये मौका उनकी जन्मदिन की पार्टी का था। लेकिन पलक वहां से सिर्फ 10 मिनट में ही चली गई थीं।

बेटी पलक तिवारी को किया ब्लॉक

सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में जब राजा चौधरी से उनकी बेटी पलक तिवारी से रिश्ते के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि अब उनकी बेटी उनकी बेटी 26 साल की हो गई है। उन्होंने बेटी से दो या तीन बार बात की है। उन्होंने अपनी बेटी और श्वेता को इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो दोनों की तस्वीरों और वीडियोज को और ज्यादा नहीं देखना चाहते थे।

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राजा चौधरी को इसलिए लगी पीने की आदत

राजा चौधरी ने कहा, ‘जब आपके घर बच्चा आता है, तो आप एकदम से एक अलग इंसान बना देता है। मैंने सब कुछ खो दिया। पैसा और करियर तो भूल ही जाइए। मैं एक पिता हूं, और मैंने कुछ बनाया है। यह मेरा प्रोडक्ट है। एक आदमी के लिए नॉर्मल रहना कैसे मुमकिन है? इसी तरह मेरी जिंदगी में शराब की लत आई। बस पीते रहो, तब तक पीते रहो जब तक मर न जाओ। यह मेरी जिंदगी का एक रिस्की फैसला था। मैं अपनी बेटी के साथ समय नहीं बिता सकता; मैं उसे स्कूल से लेने नहीं जा सकता। अब वह मेरे साथ नहीं है।’

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पलक तिवारी 10 मिनट में चली गईं

राजा ने आगे कहा कि उन्होंने बेटी पलक के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने जन्मदिन पर बेटी को घर बुलाया था। लेकिन पलक सिर्फ 10 मिनट रुकी और चली गई। उसके बाद से दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है। राजा ने बताया शायद 23 जुलाई 2022 या 2023 में उन्होंने बेटी से आखिरी बातचीत की थी। राजा ने आगे इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा कि शायद पलक को उनकी एक बात बुरी लग गई थी। उन्होंने बताया कि पलक जब घर आई तो उन्होंने उनसे कह दिया था कि वो अपनी मां के साथ आ सकती थीं। ये बात पलक को पसंद नहीं आई और वो बर्थडे सेलिब्रेशन बीच में छोड़कर चली है। तब से लेकर आज तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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