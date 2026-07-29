पिता राजा चौधरी की ये बात सुनकर बर्थडे पार्टी छोड़ कर चली गई थीं पलक तिवारी, अभी तक कभी नहीं की बात

पिता राजा चौधरी की ये बात सुनकर बर्थडे पार्टी छोड़ कर चली गई थीं पलक तिवारी, अभी तक कभी नहीं की बात
राजा चौधरी ने हाल में बताया कि उन्होंने बेटी पलक तिवारी के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। उनके जन्मदिन में भी वो आई लेकिन एक बात सुनकर 10 मिनट में वापस चली गई।
एक्टर राजा चौधरी ने हाल में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी से तलाक, रिश्ते और बेटी पलक तिवारी के बारे में बात की है। राजा ने बताया कि पत्नी से अलग होने के बाद उन्हें बेटी से नहीं मिलने दिया गया था। पिछले कई सालों में उन्होंने कुछ ही बार बेटी से बातचीत की थी। आखिरी बातचीत उन्होंने 2023 में की थी। ये मौका उनकी जन्मदिन की पार्टी का था। लेकिन पलक वहां से सिर्फ 10 मिनट में ही चली गई थीं।
बेटी पलक तिवारी को किया ब्लॉक
सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में जब राजा चौधरी से उनकी बेटी पलक तिवारी से रिश्ते के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि अब उनकी बेटी उनकी बेटी 26 साल की हो गई है। उन्होंने बेटी से दो या तीन बार बात की है। उन्होंने अपनी बेटी और श्वेता को इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो दोनों की तस्वीरों और वीडियोज को और ज्यादा नहीं देखना चाहते थे।
राजा चौधरी को इसलिए लगी पीने की आदत
राजा चौधरी ने कहा, ‘जब आपके घर बच्चा आता है, तो आप एकदम से एक अलग इंसान बना देता है। मैंने सब कुछ खो दिया। पैसा और करियर तो भूल ही जाइए। मैं एक पिता हूं, और मैंने कुछ बनाया है। यह मेरा प्रोडक्ट है। एक आदमी के लिए नॉर्मल रहना कैसे मुमकिन है? इसी तरह मेरी जिंदगी में शराब की लत आई। बस पीते रहो, तब तक पीते रहो जब तक मर न जाओ। यह मेरी जिंदगी का एक रिस्की फैसला था। मैं अपनी बेटी के साथ समय नहीं बिता सकता; मैं उसे स्कूल से लेने नहीं जा सकता। अब वह मेरे साथ नहीं है।’
पलक तिवारी 10 मिनट में चली गईं
राजा ने आगे कहा कि उन्होंने बेटी पलक के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने जन्मदिन पर बेटी को घर बुलाया था। लेकिन पलक सिर्फ 10 मिनट रुकी और चली गई। उसके बाद से दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है। राजा ने बताया शायद 23 जुलाई 2022 या 2023 में उन्होंने बेटी से आखिरी बातचीत की थी। राजा ने आगे इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा कि शायद पलक को उनकी एक बात बुरी लग गई थी। उन्होंने बताया कि पलक जब घर आई तो उन्होंने उनसे कह दिया था कि वो अपनी मां के साथ आ सकती थीं। ये बात पलक को पसंद नहीं आई और वो बर्थडे सेलिब्रेशन बीच में छोड़कर चली है। तब से लेकर आज तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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