अंदर से फाइव स्टार होटल जैसा है करीना कपूर की बुआ रीमा जैन का घर, भगोने में बनता है खाना

संक्षेप: राज कपूर की बेटी और करीना-करिश्मा की बुआ रीमा जैन का मुंबई वाला घर किसी आलीशान होटल से कम नहीं है। बालकनी से दिखता है पूरा मुंबई, घर में सजाई है राज कपूर के घर की कीमती चीजें। देखिए रीमा जैन का घर-

बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की बेटी रीमा जैन इंडस्ट्री के लोगों में बहुत पॉपुलर है। करीना कपूर और करिश्मा कपूर की बुआ रीमा बेशक लाइमलाइट से दूर रही हैं, लेकिन हाल में उन्हें नेटफ्लिक्स के शो डाइनिंग विद द कपूर्स में देखा गया था। अब फराह खान ने अपने यूट्यूब व्लॉग में रीमा जैन का खूबसूरत घर दिखाया है। रीमा जैन का ये घर किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है। इस घर को रीमा जैन के बेटे अरमान जैन ने अपने नाना राज कपूर के घर की कीमती चीज़ों से सजाया है।

लिविंग रूम

राज कपूर की बेटी रीमा जैन के घर का लिविंग रूम फैंसी आइटम से सजा हुआ है। खूबसूरत और महंगा फर्नीचर, झूमर से घर का ये हिस्सा सजाया हुआ है। लिविंग रूम में जो कारपेट बिछाई गई हैं वो राजकपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर के कमरे की हैं। उनके निधन के बाद अरमान अपनी नानी के घर से कई सामान उनकी याद में ले आए थे। घर का सफेद कैबिनेट भी नानी के घर से आया है।



बार



ये घर का बार है। यहां अक्सर शामें ड्रिंक के खूबसूरत बनाई जाती है। घर के बार के कैबिनेट पर जो पेंटिग नजर आ रही है वो भी राज कपूर के घर से लाई गई है।



बालकनी



ये खूबसूरत हिस्सा घर की बालकनी है। यहां अक्सर साथ में ताजा हवा का आनंद लिया लिया जाता है। इस हिस्से को फूलों से सजाया हुआ है।



खास कमरा



ये एक खास कमरा है। अरमान ने इस कमरे में अपने नाना जी राज कपूर की कई यादें संभाल कर रखी हुई हैं। जैसे उस जमाने में उनका कैमरा, उनके घर की चाबी, उस समय इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ें और एक ऐसी डायरी जिसपर कपूर परिवार की रेसेपी लिखी हुईं हैं। फोन डायरी भी है जिसपर अमिताभ और जया बच्चन का नंबर है।

किचन