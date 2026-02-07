Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Raghav Juyal Joins Ranbir Kapoor Ramayana Will Play This Role In Nitesh Tiwari Movie
रणबीर कपूर की रामायण में शामिल हुए राघव जुयाल, निभाएंगे यह किरदार

संक्षेप:

राघव जुयाल के हाथ बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है। वह नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में काम करने वाले हैं। अब वह कौनसा किरदार निभाएंगे इसको लेकर आगे खबर पढ़ें।

Feb 07, 2026 06:35 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
नितेश तिवारी की रामायण की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तभी से फैंस इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हैं। वहीं जैसे-जैसे इसकी स्टार कास्ट का पता चल रहा है तो फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में राघव जुयाल भी काम करने वाले हैं।

रामायण के दूसरे पार्ट में नजर आएंगे राघव

खैर बता दें कि राघव पहले पार्ट नहीं बल्कि रामायण के दूसरे पार्ट में नजर आएंगे जो अगले साल यानी साल 2027 में रिलीज होगी। वैरायटी इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक राघव, रामायण पार्ट 2 का हिस्सा होंगे। वह फिल्म में मेघानंद( इंद्रजीत) का किरदार निभाएंगे। वह रावण के सबसे बड़े बेटे थे। रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि पहले ये किरदार विक्रांत मैसी को ऑफर किया गया था। लेकिन चीजें चली नहीं और फिर राघव को इसके लिए अप्रोच किया गया।

पहला पार्ट इस साल दिवाली पर होगा रिलीज

रामायण का पहला पार्ट इसी साल दिलावी पर रिलीज होगा। फिल्म में रणबीर कपूर, भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। वहीं सीता का किरदार साई पल्लवी। यश, रावण का किरदार निभाएंगे। सनी देओल, हनुमान जी का किरदार निभाएंगे तो वहीं रवि दुबे, लक्ष्मण का। रकुल प्रीत सिंह, शूर्पणखा का और काजल अग्रवाल, मंदोदरी का। रामायण शो के राम यानी अरुण गोविल भी फिल्म में हैं। वह राजा दशरथ का किरदार निभाएंगे।

पहला लुक कब होगा रिलीज

रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म का पहला लुक रामायण पार्ट 1, राम नवमी पर रिलीज किया जाएगा। पहला लुक मार्च 27 को रिलीज होगा। मुंबई में एक ग्रैंड इवेंट रखा जाएगा जहां पहला लुक रिवील करेंगे। हालांकि इस बारे में अभी मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है।

वैसे रामायण से पहले राघव रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग में भी नजर आने वाले हैं। किंग में शाहरुख खान, सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर लीड रोल में होंगे।

