ये है भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड स्पेस फिल्म, 8.4 है IMDb रेटिंग
Project Hail Marry Indian Box Office: हॉलीवुड की स्पेस फिल्म प्रोजेक्ट हेल मैरी भारत में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये फिल्म हॉलीवुड की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्पेस फिल्म बन गई है। फिल्म 26 मार्च को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
अगर आप स्पेस फिल्मों के शौकीन हैं तो अबतक आपने प्रोजेक्ट हेल मैरी तो देख ली होगी। ये हॉलीवुड स्पेस फिल्म 26 मार्च, 2026 को इंडियन सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को भारत में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो तुरंत देखें। प्रोजेक्ट हेल मैरी भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड स्पेस फिल्म बन गई है। प्रोजेक्ट हेल मैरी ने इंटरस्टेलर के लाइफटाइम कलेक्शन (भारत में) को पछाड़ दिया है।
प्रोजेक्ट हेल मैरी की भारत में अबतक की कमाई?
प्रोजेक्ट हेल मैरी को आज रिलीज हुए 16 दिन हो गए हैं। पहले हफ्ते फिल्म ने भारत में 24.70 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते फिल्म ने भारत में 20.10 करोड़ की कमाई की थी। आज 16वें दिन फिल्म ने सुबह 10 बजे तक फिल्म ने 7 लाख की कमाई की है। इस तरह फिल्म का भारत में अबतक का कलेक्शन (10 अप्रैल, सुबह 10 बजे तक) 44.87 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है। वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन भारत में 53.79 करोड़ हो गया है।
कितनी भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म, किस भाषा में कितनी हुई कमाई?
इस हॉलीवुड फिल्म को भारत में चार भाषाओं में रिलीज किया गया है। sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने खबर लिखे जाने तक अंग्रेजी भाषा में 42.18 करोड़, हिंदी भाषा में 1.95 करोड़, तमिल भाषा में 37 लाख और तेलुगु भाषा में 37 लाख रुपये की कमाई की है।
इन स्पेस फिल्मों को पछाड़ा
प्रोजेक्ट हेल मैरी भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली (ग्रॉस कलेक्शन) हॉलीवुड स्पेस फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने इंटरस्टेलर (45 करोड़, पिछले साल दोबारा रिलीज हुए डेटा को बिना जोड़े), ग्रैविटी (45 करोड़) और द मार्शियन (32 करोड़) जैसी स्पेस फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।
प्रोजेक्ट हेल मैरी: कास्ट और क्रू
प्रोजेक्ट हेल मैरी की कास्ट की बात करें तो फिल्म में रायन गोस्लिंग, सैंड्रा हुल्लर, लायनल बॉयस, मिलान वैंट्रूब और ओरियन ली जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस फिल्म को फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म एंडी वेयर के 2021 की नॉवल पर आधारित है ।
क्या है फिल्म प्रोजेक्ट हेल मैरी का प्लॉट?
प्रोजेक्ट हेल मैरी के प्लॉट की बात करें तो फिल्म की कहानी एक ऐसे स्कूल टीचर (रायन गोस्लिंग) के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक स्पेसशिप पर कोमा के बाद उठता है। उसे याद नहीं होता है कि वो उस स्पेसशिप पर कैसे आया है। इस स्पेस ट्रैवल में जब उसे होश आता है तो उसकी दोस्ती एक एलियन से होती है।
कितनी है इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग
अगर आप स्पेस ट्रैवल साइंस फिक्शन के शौकीन हैं तो आपको ये फिल्म काफी पसंद आनेवाली है। फिल्म में सस्पेंस है, एडवेंचर है और कॉमेडी है। इस फिल्म में स्कूल टीचर और एलियन (रॉकी) का बॉन्ड भी फिल्म को खास बनाता है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.4 है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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